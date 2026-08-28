US Open. Martyna Kubka odpada z turnieju. Kto zagra w głównej drabince?

Bolesna porażka w decydującej rundzie

25-letnia Martyna Kubka pożegnała się z nadziejami na występ w turnieju głównym tegorocznego US Open. W trzeciej, ostatniej rundzie eliminacji, Polka przegrała z rozstawioną z numerem 16 Kristiną Liutową. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:6, 0:6 na korzyść reprezentantki Rosji.

Warto odnotować różnicę w pozycjach obu zawodniczek w światowym rankingu tenisistek. Przed rozpoczęciem spotkania Martyna Kubka zajmowała 182. miejsce, podczas gdy Kristina Liutowa plasowała się na 125. pozycji. Ten dystans rankingowy znalazł odzwierciedlenie w przebiegu rywalizacji na nowojorskich kortach, zwłaszcza w jednostronnym drugim secie.

Kto wystąpi w turnieju głównym?

Wcześniej z kwalifikacji do US Open odpadło troje innych reprezentantów Polski. W drugiej rundzie swój udział zakończyła Linda Klimovicova. Jeszcze szybciej, bo w pierwszej rundzie, z turniejem pożegnali się Katarzyna Kawa i Maks Kaśnikowski. Wyniki te oznaczają, że żaden polski zawodnik nie przedarł się przez eliminacyjne sito.

Zmagania w głównej drabince gry pojedynczej nowojorskiego turnieju rozpoczną się w niedzielę. Pewne miejsce w tych rozgrywkach, bez konieczności udziału w kwalifikacjach, zapewniło sobie sześcioro reprezentantów Polski. Są to: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Kibice będą więc mieli komu kibicować podczas rywalizacji w Stanach Zjednoczonych.