Wisła Płock ulega Koronie Kielce w Ekstraklasie. Kto zdobył kluczowe bramki dla gości?

Jak padły bramki dla Korony Kielce?

Spotkanie od pierwszych minut toczyło się w określonym rytmie, a przyjezdni szybko udokumentowali swoją skuteczność pod bramką rywala. Wynik meczu otworzył w 21. minucie Morgan Fassbender, dając prowadzenie drużynie z Kielc. Gospodarze z Płocka próbowali odpowiadać swoimi akcjami, jednak pierwsza połowa zakończyła się skromnym, jednobramkowym prowadzeniem gości.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ drastycznej zmianie, a kibice zgromadzeni na trybunach szybko zobaczyli kolejnego gola. W 49. minucie na listę strzelców wpisał się Mariusz Stępiński, ustalając ostateczny rezultat tego starcia na 0:2. Zespół gospodarzy nie zdołał już odwrócić losów spotkania, a jedyną żółtą kartką w meczu został ukarany zawodnik Wisły, Dion Gallapeni.

Kto zagrał w barwach obu zespołów?

Sędzią głównym tego widowiska był Wojciech Myć z Lublina, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji na boisku. Na trybunach płockiego obiektu zasiadło oficjalnie 6 844 widzów, którzy obserwowali zmagania w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej. W wyjściowej jedenastce gospodarzy znaleźli się między innymi bramkarz Rafał Leszczyński oraz zawodnicy z pola tacy jak Adam Radwański i Patryk Kun.

W drugiej połowie w szeregach gospodarzy pojawili się na placu gry zmiennicy, wśród których byli Łukasz Sekulski, Olaf Kobacki czy Deni Jurić. Drużyna Korony Kielce z Xavierem Dziekońskim w bramce zagrała natomiast bardzo konsekwentnie w formacji defensywnej. W drugiej linii i ataku gości skutecznie operowali chociażby Martin Remacle, Patrik Hellebrand oraz obaj zdobywcy bramek, którzy zostali zmienieni w końcówce spotkania.