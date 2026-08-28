Maja Rutkowski zalana krwią w Tajlandii. Pokazała drastyczne zdjęcia

Maja Rutkowski spędza końcówkę sierpnia 2026 roku w Tajlandii, dzieląc się z obserwatorami pięknymi kadrami. Jej profil na Instagramie pęka w szwach od zdjęć piaszczystych plaż, lokalnych specjałów kulinarnych i słodkich napojów o niepewnym składzie. Niestety, sielanka została przerwana przez niespodziewany wypadek, w wyniku którego żona Krzysztofa Rutkowskiego doznała obrażeń w lazurowej wodzie.

Co się stało Mai Rutkowski na wakacjach w Tajlandii?

Okazuje się, że niewinnie wyglądająca woda skrywała poważne zagrożenie – Maja zraniła nogę o krawędź ukrytej w piasku muszli. Tego typu przeszkody są całkowicie niewidoczne z powierzchni, co potwierdza udostępniony przez celebrytkę materiał wideo. Na nagraniu na Instagramie widać, jak Maja opatruje krwawiące skaleczenia i pokazuje wyciągnięte spod powierzchni drobne odłamki ostrej skorupy.

Siekłam sobie nogę z dwóch stron, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Do wesela się zagoi...

Pomimo widocznego na nagraniu bólu i cierpienia, detektywka znalazła siły, by przestrzec swoich obserwatorów przed podobnym losem. Przekazała wskazówki, jak zminimalizować ryzyko obrażeń podczas zażywania morskich kąpieli.

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Wyjęłam sobie kawałek muszli. Szczypie niesamowicie! Dlatego musicie uważać w trakcie pływania. Zakładajcie obuwie. Krwawię, ale myślę, że przeżyję.

Maja Rutkowski pokazała wszystko

Udostępnione materiały ukazują zakrwawioną kończynę, na której widnieją liczne skaleczenia – według samej poszkodowanej rany pojawiły się aż w czterech miejscach. Detektywka mimo nieprzyjemnego incydentu zachowała trzeźwość umysłu, sprawnie opatrując skaleczenia.

Żona Krzysztofa Rutkowskiego potraktowała zdarzenie jako lekcję na przyszłość, podkreślając, że wyposażenie się w odpowiednie buty do wody mogłoby zapobiec temu krwawemu epizodowi. Doświadczenie to stanowi cenną przestrogę dla wszystkich planujących urlop na tajskich plażach – przezroczysta woda może maskować ostre muszle i inne niebezpieczeństwa, dlatego ochronne obuwie powinno być absolutną podstawą każdej morskiej kąpieli.

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Krzysztof Rutkowski zdradza sekret swojego wyglądu