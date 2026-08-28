Mecz Wisła Płock - Korona Kielce. Kto przełamał złą passę na trudnym terenie?

Zwycięstwo gości w Płocku

Gospodarze musieli uznać wyższość rywali, przegrywając spotkanie na własnym stadionie wynikiem 0:2. Bramki dla drużyny przyjezdnych zdobyli Morgan Fassbender oraz Mariusz Stępiński. Była to już trzecia kolejna porażka zespołu z Mazowsza w bieżącym sezonie. Ekipa z Kielc zagrała bardzo zachowawczo, ale niezwykle skutecznie. O końcowym wyniku zadecydowały detale i precyzja pod bramką przeciwnika.

Szkoleniowiec zwycięskiej drużyny nie krył ogromnej satysfakcji z osiągniętego rezultatu. Jacek Zieliński przyznał po spotkaniu, że przyjechał na ten stadion wyłącznie po komplet punktów. Podkreślił on również, że obiekt w Płocku od dawna był dla niego niezwykle trudnym terenem. Dobra postawa bramkarza Xaviera Dziekońskiego znacznie pomogła zespołowi w zachowaniu czystego konta. Teraz zawodnicy gości mogą skupić się na przygotowaniach do pucharowego starcia z Widzewem.

"Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Teren w Płocku był dla mnie i dla drużyny mało fartowny, dla mnie też jako trenera, bo byłem tu z Cracovią i też był trudny pojedynek. Dziś się wreszcie przełamaliśmy" – powiedział Zieliński.

Czy Wisła mogła zmienić wynik?

Miejscowi piłkarze mieli swoje doskonałe szanse na odwrócenie losów tego spotkania. Już w szóstej minucie groźny strzał głową mógł oddać Patryk Kun. Trener miejscowych przyznał, że celne uderzenie w tej sytuacji mogłoby całkowicie zmienić przebieg gry. Niestety dla gospodarzy, rywale bezwzględnie wykorzystali swoje nieliczne okazje strzeleckie. W drugiej połowie prosty błąd w defensywie poskutkował niezwykle skuteczną kontrą rywali.

Mimo niekorzystnego wyniku statystyki meczowe zdecydowanie przemawiały na korzyść drużyny pokonanej. Gospodarze wywalczyli aż dziesięć rzutów rożnych przy zerowym dorobku przeciwników. Zespół z Kielc oddał zaledwie dwa celne strzały w całym meczu, ale oba zakończyły się zdobyciem bramki. Oprócz tego Żan Rogelj znalazł się w dogodnej sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali. Adam Majewski przyjął pełną odpowiedzialność za kolejną stratę punktów przez swój zespół.