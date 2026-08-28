Memoriał Wagnera dla Francuzów. Kto okazał się lepszy w meczu otwarcia?

Francja pewnie pokonuje reprezentację USA

Rywalizacja w krakowskiej Tauron Arenie zainaugurowała tegoroczny XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W pierwszym spotkaniu turnieju reprezentacja Francji zmierzyła się z wymagającą drużyną USA. Francuscy siatkarze nie pozostawili złudzeń swoim rywalom i zamknęli mecz w zaledwie trzech partiach. Zwycięstwo 3:0 oznacza doskonały start dla ekipy ze Starego Kontynentu. Wyniki poszczególnych setów to 28:26, 25:21 oraz 25:23 dla Francji.

Pierwszy set przyniósł zdecydowanie najwięcej emocji i zakończył się zaciętą grą na przewagi. W dwóch kolejnych partiach przewaga francuskiej drużyny była już nieco bardziej widoczna. Zespół z Ameryki Północnej starał się nawiązać walkę, jednak ostatecznie nie zdołał urwać nawet jednej odsłony. Mecz otwarcia udowodnił, że poziom rywalizacji w Krakowie zapowiada się niezwykle interesująco. Kibice zgromadzeni w hali obejrzeli widowisko na bardzo wysokim poziomie.

Ważny sprawdzian przed mistrzostwami Europy

Zgodnie z harmonogramem organizatorów, prestiżowy turniej w stolicy Małopolski potrwa do niedzieli. Jeszcze w piątek wieczorem na parkiet wybiegną kolejne dwie czołowe europejskie reprezentacje. W drugim zaplanowanym spotkaniu tego dnia reprezentacja Polski podejmie bardzo silną kadrę Słowenii. Kibice z ogromną niecierpliwością czekają na pierwszy tegoroczny występ gospodarzy w tym turnieju. Będzie to doskonała okazja do przetestowania taktyki przed kolejnymi wyzwaniami.

Krakowskie zawody stanowią dla biało-czerwonych niezwykle istotny etap całego cyklu przygotowań. Drużyna narodowa traktuje ten występ jako jeden z ostatnich poważnych sprawdzianów sportowej formy. Głównym celem naszej reprezentacji są bowiem nadchodzące, wrześniowe mistrzostwa Europy. Turniej pozwala sztabowi szkoleniowemu na wyciągnięcie ostatecznych wniosków dotyczących gry poszczególnych zawodników. Obecność tak silnych przeciwników gwarantuje rzetelną weryfikację aktualnej dyspozycji całej kadry.