Maryla Rodowicz porwała publiczność w Sopocie. Gwiazda rozgrzała scenę do czerwoności

Maryla Rodowicz to absolutna legenda polskiej sceny muzycznej, której dorobek ukształtował pokolenia słuchaczy. To z jej repertuaru pochodzą nieśmiertelne przeboje, do których słowa pisała chociażby Agnieszka Osiecka. Słowa tych piosenek znają na pamięć zarówno seniorzy, jak i młodzież. Okazuje się, że świetnie radzi z nimi sobie również Krzysztof Zalewski.

Maryla Rodowicz o Krzysztofie Zalewskim

Kocham Sopot, kocham sopocką publiczność, kocham Krzysztofa Zalewskiego -

takie wyznanie z ust Maryli Rodowicz padło prosto ze sceny.

A my wszyscy kochamy Marylę Rodowicz

- zrewanżował się wokalista.

Wyjątkowy występ Maryli Rodowicz i Natalii Szroeder

Później u boku diwy pojawiła się Natalia Szroeder i wspólnie wykonały kompozycję Marka Grechuty do słów Agnieszki Osieckiej - "Gaj". Było to zjawiskowe połączenie wokalne artystek reprezentujących dwa skrajnie różne pokolenia. Obie panie prezentowały się na scenie fenomenalnie.

Po co ja ją zaprosiłam, taką konkurencję!

- rzuciła ze śmiechem artystka.

Igor Herbut zaśpiewał z Marylą Rodowicz

Gdy na scenie obok Maryli Rodowicz pojawił się Igor Herbut, w amfiteatrze zapadła cisza. Ikona piosenki i jeden z najbardziej utalentowanych wokalistów młodego pokolenia zaprezentowali utwór "Wariatka tańczy". Herbut miał już w swoim repertuarze solowe wykonanie tego przeboju, ale w duecie z oryginalną wykonawczynią stworzyli prawdziwe arcydzieło.

Po tym wybitnym występie zgromadzona w Operze Leśnej publiczność zareagowała entuzjastycznie, głośno skandując imię gwiazdy wieczoru.