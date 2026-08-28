Choć trudno w to uwierzyć, Magda Gessler prowadzi "Kuchenne rewolucje" już od przeszło piętnastu lat. Restauratorka nie poprzestała jednak tylko na jeżdżeniu po Polsce, by pomagać rozmaitym lokalom, ale także pojawiła się w wielu innych hitach programowych TVN. Na niedługo przed prezentacją jesiennej ramówki stacji zapytała fanów na Instagramie: "mam talent?".

Magda Gessler kocha tańczyć i malować

Królowa TVN-u jest postacią bardzo barwną. Po interesującym, związanym z różnymi częściami świata dzieciństwie, jak i wielu trudnych przeżyciach, Magda Gessler wróciła do Polski. W przechodzącym transformację ustrojową kraju rozkręciła biznes ze swoimi kultowymi restauracjami, by z czasem stać się gwiazdą show-biznesu. Dla milionów Polaków jest symbolem kulinarnego autorytetu, ale tak naprawdę drzemie w niej dusza artystki. Od najmłodszych lat Gessler pasjonuje się malarstwem, a jak ostatnio zdradziła w rozmowie z "Super Expressem" - do dziś kocha też taniec, który mógłby być jej zawodem.

- Kocham tańczyć. Gdybym nie gotowała, nie malowała, to myślę, że bym tańczyła - powiedziała.

Tajemnicą nie jest jednak to, że wielokrotnie ikona TVN-u odrzuciła zaproszenie do programu "Taniec z Gwiazdami", aktualnie na antenie Polsatu. W przytoczonym wywiadzie powiedziała, że wzięłaby w nim udział... dwadzieścia lat temu. Zapytana z kolei o rolę jurorki, skwitowała: "nic nie mówię", wzruszając ramionami.

Kreatorka smaku i stylu w jury "Mam talent"?

Dziś już wiemy, że odchodzącą Ewę Kasprzyk w Polsacie zastąpi Julia Wieniawa. Młoda artystka będzie jurorką w jesiennej edycji "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami". Kilka tygodni wcześniej poinformowała ona o swoim odejściu z jury w "Mam talent!", co spowodowało, że stała się jedną z faworytek do przejścia do Polsatu.

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Kto będzie zatem jej następcą lub następczynią? Tego na razie nie wiemy - jest jeszcze czas do powrotu "Mam talent!" na wiosnę. Ostatnio wielkie emocje wzbudziła jednak właśnie Magda Gessler. Na kilka dni przed przyjazdem na prezentację ramówki TVN w Sopocie restauratorka zaskoczyła wpisem w mediach społecznościowych.

Relax, take it easy… mam talent? - podpisała zdjęcie, na którym widzimy, jak odpoczywa na rozkładanym fotelu.

Czy Magda Gessler byłaby dobrą jurorką w "Mam Talent"? Zagłosuj w naszej ankiecie w dalszej części artykułu.

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Sonda Magda Gessler w jury "Mam Talent"? Świetny pomysł! Nie, lepsza jest w innych show Nie mam zdania