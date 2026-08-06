Mandaryna i Marcelina Zawadzka w grubych kozakach podczas upału na ramówce Polsatu

Mandaryna, Marcelina Zawadzka i Siostry ADiHD w jesiennych stylizacjach na ramówce Polsatu

Uroczyste przedstawienie oferty programowej stacji Zygmunta Solorza zawsze gromadzi tłumy najbardziej rozpoznawalnych postaci z rodzimego rynku rozrywkowego. Włodarze kanału telewizyjnego chwalą się nowymi formatami, a zaproszeni goście prężą się w starannie przygotowanych kreacjach przed obiektywami aparatów. Zastanawiający okazał się jednak dobór garderoby u wielu znanych osób, ponieważ temperatura powietrza zdecydowanie wskazywała na środek upalnego lata. Celebrytki zignorowały żar lejący się z nieba i postanowiły zaprezentować się w typowo jesiennych, ciepłych strojach.

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Jesienne kozaki i botki Mandaryny, Marceliny Zawadzkiej oraz Sióstr ADiHD

Słupek rtęci przekraczał trzydzieści kresek powyżej zera, ale na wybiegu królowały już trendy przewidziane na znacznie chłodniejsze dni. Panie ze świata telewizji dumnie paradowały w wysokich skórzanych kozakach oraz masywnych botkach, które standardowo wyciąga się z garderoby dopiero w okolicach chłodnego listopada.

Na dość zaskakujący ruch zdecydowała się znana z muzycznych scen Mandaryna. Była żona Michała Wiśniewskiego uzupełniła swój wizerunek o ciężkie, jesienne obuwie, dzięki czemu idealnie wpasowała się w nadchodzący sezon telewizyjny, przykuwając jednocześnie uwagę wszystkich zebranych fotoreporterów.

Podobną drogą podążyły popularne w mediach społecznościowych Siostry ADiHD. Influencerki założyły modne w tym sezonie botki i tym samym udowodniły, że skwarne popołudnie nie stanowi żadnej przeszkody w kreowaniu wizerunku dopasowanego do wymogów mody na nadchodzące miesiące.

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Prowadząca programy telewizyjne Marcelina Zawadzka również całkowicie odrzuciła pomysł założenia przewiewnych sandałów na obcasie. Gwiazda Polsatu wolała włożyć na stopy grube i zabudowane buty, co pokazało, że walka o miano najlepiej ubranej często wygrywa ze zwykłym rozsądkiem w kwestii wygody.

Tego typu telewizyjne spędy charakteryzują się jednak specyficznym podejściem do mody. Zatrudniani przez celebrytów specjaliści od wizerunku dobierają ubrania stricte pod kątem promowanego właśnie sezonu. Właśnie dlatego podczas letnich upałów widzimy na ściankach gwiazdy ubrane w skóry i grube materiały. Taki wizerunek wymaga od popularnych pań nie lada wysiłku i znoszenia ogromnego dyskomfortu.

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