Igor Drapiński opuszcza Piast Gliwice. Czy to nowy rekord transferowy?

Igor Drapiński zagra w lidze tureckiej

Dwudziestoletni obrońca oficjalnie zmienił barwy klubowe na zasadzie transferu definitywnego. Igor Drapiński podpisał pięcioletni kontrakt z tureckim zespołem Samsunspor. Według komunikatu wydanego przez gliwicki klub, transakcja ta stanowi nowy rekord sprzedażowy w historii drużyny. Dokładna kwota odstępnego nie została jednak podana do publicznej wiadomości. Zawodnik opuszcza Polskę po dwóch latach spędzonych na boiskach ekstraklasy w śląskim zespole.

Wcześniej ten sam defensor występował w drużynie Wisły Płock, skąd przeniósł się na Śląsk. Bohaterami poprzednich największych transakcji w historii gliwiczan byli Patryk Dziczek oraz Joel Valencia. Polak odszedł do włoskiego Lazio Rzym w sierpniu 2019 roku, natomiast Ekwadorczyk przeniósł się do angielskiego Brentford miesiąc wcześniej. Obie historyczne operacje finansowe przyniosły klubowi wpływy rzędu dwóch milionów euro. Tamte transfery miały miejsce tuż po zdobyciu przez gliwiczan historycznego mistrzostwa Polski.

- Wierzymy, że Igor, dzięki swojej mocnej budowie fizycznej, duchowi walki, dominacji w powietrzu, umiejętności budowania gry od tyłu i potencjałowi do rozwoju wniesie znaczący wkład do naszej defensywy – napisano w komunikacie tureckiego klubu.

Jakie doświadczenie ma były zawodnik Piasta?

Młody obrońca opuszcza krajowe rozgrywki ze sporym doświadczeniem na szczeblu centralnym. Igor Drapiński w barwach gliwickiej drużyny wystąpił łącznie w sześćdziesięciu sześciu oficjalnych spotkaniach. Dodatkowo zgromadził dwadzieścia pięć występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski w różnych kategoriach wiekowych. Reprezentował narodowe barwy w drużynach od poziomu do lat osiemnastu aż po kadrę młodzieżową do lat dwudziestu jeden. Jego umiejętności zostały szybko dostrzeżone przez zagranicznych skautów.

Miniony sezon piłkarskiej ekstraklasy był dla śląskiej drużyny wyjątkowo wymagający. Zespół do samego końca rozgrywek musiał walczyć o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Swój ostatni mecz na krajowych boiskach utalentowany stoper rozegrał w minioną sobotę. Drużyna prowadzona przez trenera Daniela Myśliwca pokonała wtedy na własnym stadionie Wisłę Kraków z wynikiem 4:3. Był to ostateczny pożegnalny występ zawodnika przed oficjalnym ogłoszeniem zagranicznej przeprowadzki.