To wykonanie hymnu USA stało się viralem. Kim jest Martha Reeves i jak tłumaczy się z wpadki?

W Polsce do historii przeszło słynne wykonanie hymnu przez Edytę Górniak, zaś szeroko komentowanym odpowiednikiem takiej wpadki za oceanem był występ wokalistki Fergie w 2018 roku. Teraz kolejne dalekie od ideału wykonanie hymnu USA wygenerowało miliony odsłon w sieci, lawinę krytycznych komentarzy i... pokrętne zdaniem internautów tłumaczenia wokalistki. Oto, co się stało.

Wpadka w wykonaniu hymnu USA. Tysiące internautów szydzą z wokalistki

1 sierpnia odbył się mecz pomiędzy Los Angeles Queens i New York Heights, kobiecymi drużynami baseballowymi w ramach otwarcia rozgrywek Women's Pro Baseball League 2026. Tradycyjnie, spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu państwowego Stanów Zjednoczonych - XVIII-wiecznej piosenki "The Star-Spangled Banner". Gwiazdą, którą zaproszono do jego wykonania na boisku, została posiadająca 60-letnie doświadczenie muzyczne artystka soulowa i R&B - Martha Reeves.

Jej - delikatnie to ujmując - nieudany pod względem wokalnym występ w ciągu kolejnych dni obiegł cały świat. W mediach społecznościowych i na platformie YouTube nagranie wygenerowało już miliony odsłon, a odbiorcy nie kryją rozbawienia, zażenowania lub wręcz oburzenia. Zresztą, nic dziwnego - w końcu Amerykanie bardzo poważnie traktują swoje patriotyczne symbole. Co więcej, wśród zgromadzonych na miejscu kibiców kamery również uchwyciły śmiech lub przynajmniej konsternację.

"Fergie, przepraszamy", "Kocham ujęcie na widownię, wszyscy powstrzymują śmiech", "Ustawię to sobie na budzik", "Sama sobie wybrała tonację i ani przez chwilę jej nie utrzymała", "To dobrze oddaje aktualny stan Ameryki" - możemy przeczytać w komentarzach na popularnych platformach.

Martha Reeves - kim jest artystka?

Urodzona w 1941 roku wokalistka pochodzi z Alabamy, ale w dzieciństwie przeniosła się z rodziną do Michigan. Swoim talentem zaskarbiła sobie uznanie w całych Stanach Zjednoczonych. W 1995 roku wraz z zespołem Martha Reeves and the Vandellas, z którym nagrała szereg przebojów, trafiła do prestiżowego zestawienia "Roll Hall of Fame", a kilka lat temu magazyn "Rolling Stone" uznał ją za jedną z dwustu najlepszych wokalistek wszech czasów. Martha Reeves była też aktywną działaczką polityczną i przez kilka lat pełniła funkcję bezpartyjnej radnej w rodzinnym Detroit.

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Gwiazda się tłumaczy. Wszystkiemu winne chórzystki i złe warunki?

Już 2 sierpnia piosenkarka zabrała głos, gdy w sieci wybrzmiały pierwsze głosy krytyki. 85-latka wyjaśniła, że nie słyszała się właściwie przez warunki atmosferyczne i brak profesjonalnego sprzętu. Podziękowała jednak za zaproszenie, podkreślając, jak bardzo zależało jej na wspieraniu młodych kobiet, którym tak wiele udało już się osiągnąć w sporcie. Do Internetu wyciekło jednak także nagranie z próby, na którym... Martha Reeves zastanawia się, która z chórzystek fałszuje i czy w ogóle potrzebne jest jej dodatkowe wsparcie wokalne.

"To wyjątkowy zaszczyt być zaproszoną do występu na otwarciu Women's Professional Baseball League i pomocy w świętowaniu tej historycznej dla kobiet sportu chwili. Za żadne skarby bym tego nie przegapiła. Warunki na boisku były jednak mokre i wietrzne, a bez scenicznego sprzętu nie mogłam się słyszeć tak, jak normalnie. Mimo że to nie był występ, na jaki liczyłam, jestem wdzięczna, że mogłam tam być i wspierać te godne podziwu sportowczynie" - czytamy.

Dla zainteresowanych sportem spieszymy z informacją, że Los Angeles Queens pokonały New York Heights z wynikiem 10-8.

Sonda Znasz hymn Polski na pamięć? Tak, to obowiązek Tylko dwie pierwsze zwrotki Niestety nie...