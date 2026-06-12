Mundial 2026. Gigantyczne kwoty nagród dla drużyn i klubów

Rekordowy turniej FIFA 2026

23. Mistrzostw Świata zapowiadają się na wyjątkowo okazałe pod kątem finansowym. FIFA postanowiła wydać zawrotne 871 milionów dolarów na same nagrody. Mistrzowska reprezentacja zgarnie z tego aż 50 milionów. Warto sprawdzić, jak dokładnie kształtują się stawki dla narodowych drużyn oraz poszczególnych klubów piłkarskich.

A record 1,248 players will represent their nations at @FIFAWorldCup 2026 👏🌍 pic.twitter.com/IeHiPmUlkV— FIFA (@FIFAcom) June 10, 2026

Ogromne zyski już na starcie MŚ

Łączna suma przeznaczona na nagrody wynosi 871 milionów dolarów, co stanowi wynik prawie dwa razy większy w porównaniu do poprzedniego czempionatu organizowanego przez Katar. Wzrost wydatków wynika z faktu, że w bieżącej edycji wystartuje aż 48 drużyn, które zmierzą się w 104 spotkaniach. Pozostaje pytanie, w jaki sposób zyski zostaną podzielone i kto otrzyma największą nagrodę za swój udział w turnieju.

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Wypłaty dla uczestników fazy grupowej

Każda reprezentacja, która zakwalifikowała się do głównego turnieju, zapewniła sobie pewny dochód w wysokości 10 milionów dolarów za samo pojawienie się w mistrzostwach. Ponadto do dyspozycji poszczególnych federacji trafi 2,5 miliona dolarów w formie zaliczki przeznaczonej na przygotowania do rozgrywek.

Premie dla półfinalistów i mistrza

Wysokość rekompensat rośnie wraz z kolejnymi osiągnięciami. Za awans do fazy pucharowej przewidziano dodatkowe 11 milionów dolarów, podczas gdy udział w 1/8 finału to już 15 milionów. Za awans do ćwierćfinału czeka nagroda rzędu 19 milionów dolarów. Zdecydowanie najpotężniejsze środki powędrują jednak do czołowej czwórki. Drużyna, która zgarnie Puchar Świata, zarobi 50 milionów, wicemistrz otrzyma 33 miliony, zdobywca trzeciego miejsca 29 milionów, a na konto czwartej drużyny wpłynie 27 milionów.

Budżet dla klubów piłkarskich

Pula bonusów ze strony FIFA nie kończy się na samych zespołach narodowych. Wzorem poprzednich lat kluby otrzymają odpowiednie wynagrodzenie za oddelegowanie swoich graczy. Na ten cel przeznaczono kwotę 355 milionów dolarów. Ze wspomnianej puli 100 milionów przydzielono ekipom z zawodnikami występującymi w eliminacjach, z kolei 250 milionów otrzymają kluby, których gracze zostali wezwani na mundial. Wartość świadczeń obliczana jest na podstawie liczby dni, jakie poszczególni zawodnicy spędzają na kadrze, licząc od oficjalnego powołania aż do odpadnięcia drużyny narodowej z rywalizacji.