Karolina Szostak zaskoczyła na ramówce Polsatu. Przyszła w samej marynarce

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-06 15:40

Karolina Szostak wywołała spore poruszenie podczas oficjalnej prezentacji jesiennej ramówki stacji Polsat. Popularna dziennikarka sportowa zaprezentowała się na ściance w niezwykle odważnej stylizacji. Gwiazda zrezygnowała ze spodni i postawiła wyłącznie na śnieżnobiałą marynarkę.

Karolina Szostak od lat stanowi filar redakcji sportowej Polsatu, dlatego nie mogło jej zabraknąć na uroczystym wydarzeniu. Podczas oficjalnej prezentacji jesiennej oferty programowej telewizji chętnie pozowała przed tłumem fotoreporterów. Dziennikarka zdecydowała się na obszerną, śnieżnobiałą marynarkę z szerokimi klapami, całkowicie rezygnując ze spodni. Luźny krój pozwolił gwieździe na mocne wyeksponowanie nóg oraz głębokiego dekoltu.

Dziennikarka Karolina Szostak na ramówce Polsatu. O jej odważnej stylizacji przeczytasz na Eska.
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Karolina Szostak na jesiennej ramówce Polsatu. Prezenterka zachwyca sylwetką

Na co dzień Karolina Szostak prezentuje wiadomości sportowe na antenie Polsatu, jednak w mediach często dyskutuje się o jej wahaniach wagi. Dziennikarka ma za sobą imponującą metamorfozę i wydała kilka autorskich poradników o odchudzaniu. Cyklicznie wraca do bardzo rygorystycznego jadłospisu, który opiera się na spożywaniu zaledwie sześciuset kalorii w ciągu doby. Prezenterka niezmiennie zachwyca wyglądem w każdej odsłonie, co potwierdziła na najnowszych fotografiach ze ścianki.

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