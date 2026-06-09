Maryla Rodowicz nie wystąpiła w Opolu. Gwiazda tłumaczy swoją nieobecność

Tegoroczny, LXIII Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, jak co roku, przyciągnął przed telewizory miliony widzów, oferując mieszankę debiutów, premier i sentymentalnych powrotów. Scena opolskiego amfiteatru ponownie stała się areną dla największych talentów polskiej muzyki. Na kultowym wydarzeniu tym razem nie zagrała jednak Maryla Rodowicz, co dla wielu jej fanów było niewyobrażalne. Gwiazda wytłumaczyła jednak powód, dla którego sama zrezygnowała z występu w Opolu.

Maryla Rodowicz wielką nieobecną w Opolu. Zabrakło jej na koncercie dla Osieckiej

Piosenkarka nie pojawiła się na żadnym z koncertów, które odbyły się w ramach tegorocznego KFPP w Opolu. Dla wielu osób było to tym bardziej zaskakujące, że w poszczególnych częściach wydarzenia występujący artyści uhonorowali twórców, z którymi współpracowała Maryla Rodowicz. W Opolu odbył się zarówno koncert z okazji 80. urodzin Bogdana Olewicza, jak i koncert upamiętniający zmarłą w ubiegłym roku Magdę Umer oraz Agnieszkę Osiecką, autorkę m.in. słynnej "Małgośki".

Gwiazda wyjaśniła, dlaczego odpuściła Opole 2026

Maryla Rodowicz już przed festiwalem przyznała, że celowo zdecydowała się nie wyjeżdżać w tym roku do Opola. Co stanęło na przeszkodzie? Gwiazda bez ogródek powiedziała serwisowi "Plejada", że zgodziła się na występ na festiwalu, który w sierpniu telewizja TVN zorganizuje w Sopocie. 80-latka chce być gwiazdą tylko jednej imprezy.

"Nie pojawię się na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, ponieważ zgodziłam się wystąpić na festiwalu TVN-u w Sopocie pod koniec sierpnia. Nie chcę się powtarzać. Chcę być atrakcją na jednym festiwalu, a nie na wszystkich. Są artyści, którzy przyjmują wszystkie propozycje, festiwale. Dla mnie to jest słabe" - powiedziała.

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Rodowicz przemówiła już po festiwalu. Co jej się podobało?

Mimo nieobecności piosenkarka uważnie obserwowała Opole 2026 i po zakończeniu festiwalu postanowiła zabrać głos w Internecie. Na swoich profilach w mediach społecznościowych Maryla Rodowicz podsumowała hołdy złożone wybitnym artystom, z którymi sama wielokrotnie współpracowała.

"Co słychać? Oj, było głośno, było, dzisiaj w amfiteatrze w Opolu. Koncert gigantów rock'n'rolla Lady Pank i giganta tekstów ich piosenek Andrzeja Mogielnickiego. Wczoraj feta dla Bogdana Olewicza, dzisiaj dla Andrzeja Mogielnickiego. I dla Agnieszki O. i Magdy U. Agnieszkaaaaaaaaaa... Gdzie jesteś?" - napisała.

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