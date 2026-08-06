Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie szczędzą sobie czułości. Pokazali pikantne zdjęcia z jeziora

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w czułych objęciach

Choć początkowo relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza owiana była tajemnicą, a w mediach huczało od plotek, to dziś sytuacja jest jasna. Tancerka i aktor oficjalnie potwierdzili swój związek i nie unikają pokazywania się razem w przestrzeni wirtualnej. Drogi tej dwójki skrzyżowały się na gruncie zawodowym, ale szybko okazało się, że wspólne projekty przerodziły się w głębsze uczucie. Obecnie zakochani nie tylko kontynuują współpracę na polu zawodowym, ale też cieszą się każdą chwilą spędzoną we dwoje.

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Zmysłowe chwile nad jeziorem. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pokazali pikantne zdjęcia

Zainteresowanie internautów wzbudził najnowszy, wspólny post pary na platformie Instagram. Zakochani podzielili się klimatycznymi fotografiami z pobytu nad jeziorem. Zdjęcia wyróżniają się nieco sielskim, a zarazem bardzo romantycznym nastrojem, pełnym uśmiechów i czułych gestów.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali uchwyceni podczas wodnych szaleństw. Para namiętnie się całuje i przytula, całkowicie oddając się chwili. Uwagę zwracają ich proste, jasne stroje, które po kontakcie z wodą dodały zdjęciom zmysłowego wyrazu, co w połączeniu z promieniami słońca stworzyło spektakularny efekt.

Reakcja fanów była natychmiastowa i niezwykle entuzjastyczna. W sekcji komentarzy pod zdjęciami zaroiło się od komplementów pod adresem pary. Obserwatorzy zgodnie przyznają, że aktorzy wyglądają na niezwykle zakochanych i szczęśliwych, a sama sesja jest bardzo zmysłowa. Trudno nie zauważyć, że między nimi aż iskrzy.

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