Gwiazda "Leśniczówki" walczy o życie 3-letniego syna. Zrozpaczona aktorka prosi o pomoc

Marta Chyczewska zbiera pieniądze na leczenie synka z "Leśniczówki"

Marta Chyczewska zdobyła popularność i sympatię widzów, wcielając się w postać Beaty Jedynak w serialu "Leśniczówka". Jej debiut telewizyjny przypadł na rok 2009 w produkcji "Przystań". Aktorka zagrała również epizody w takich hitach jak "Barwy szczęścia", "Przyjaciółki" oraz "Wojenne dziewczyny".

Od pewnego czasu Chyczewska mieszka na stałe w Paryżu. To właśnie tam w lipcu 2023 roku powitała na świecie syna, Leona Bouvyera. Niestety, obecnie dziecko przebywa w paryskim szpitalu, gdzie toczy dramatyczną walkę o przetrwanie. Jak informował „Super Express”, w kwietniu bieżącego roku lekarze postawili diagnozę: ostra białaczka limfoblastyczna typu B.

Jeszcze chwilę wcześniej był pełnym energii, uśmiechniętym i ciekawym świata chłopcem. Dziś jego codzienność to szpitalne sale, badania, chemioterapia i rehabilitacja. W chwili diagnozy aż 86% komórek jego szpiku stanowiły komórki nowotworowe. Choroba była obecna również w płynie mózgowo-rdzeniowym - przekazali zrozpaczeni rodzice na stronie zbiórki.

Trzyletni Leon przeszedł już liczne procedury medyczne, w tym przetoczenia krwi, cztery punkcje szpiku oraz sześć lędźwiowych. Skutki uboczne chemioterapii były tak silne, że chłopiec przestał na pewien czas chodzić. Ostatnio Marta Chyczewska poinformowała, że ze względu na reakcję alergiczną na leki, konieczna jest zmiana protokołu leczenia. W tym czasie waga Leona drastycznie spadła, a każdy dzień to dalsze trudne i bolesne zabiegi.

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Aktorka Marta Chyczewska przerywa milczenie na temat choroby synka

Gwiazda starała się regularnie informować swoich fanów w sieci o postępach w leczeniu Leona, nie ukrywając przy tym trudnych momentów. Niestety, mimo wysiłków medyków, stan zdrowia chłopca stale się pogarsza. Na swoim koncie na Instagramie Chyczewska opublikowała niezwykle emocjonalny wpis, w którym zapowiedziała przerwę od aktywności w mediach społecznościowych.

Znikamy stąd na jakiś czas, bo jest po prostu za ciężko. Tak ciężko, że to nie pasuje do feedu na Instagramie. Leon jest słaby, stracił zupełnie uśmiech i radość życia oraz apetyt. Raczej nie uda się uniknąć karmienia przez sondę. Znika w oczach. Ma bolesne pęknięcia w buzi, przez co jedzenie jest jeszcze trudniejsze - przekazała Chyczewska.

W dalszej części komunikatu aktorka przypomniała o zbiórce pieniędzy założonej na rzecz leczenia małego Leona. Założony cel to zgromadzenie 200 tysięcy złotych. Pieniądze mają pokryć koszty dalszej terapii chłopca we Francji oraz pomóc rodzinie w codziennym funkcjonowaniu w tym niezwykle trudnym czasie.

Mimo licznych słów wsparcia płynących z Polski, Marta Chyczewska podkreśla, że jedyną wymierną formą pomocy w tym momencie jest nagłaśnianie zbiórki i wpłacanie na nią środków. Z racji pobytu we Francji, rodzina aktorki nie może liczyć na bezpośrednie wsparcie bliskich z kraju w codziennych obowiązkach.

Te pieniądze realnie kupują nam odrobinę spokoju. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia mam nadzieję niebawem, kiedy zrobi się trochę lepiej - zakończyła aktorka.

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