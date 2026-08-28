Gwiazdy polskiego rocka zawładnęły Sopotem! Koncert Top of the Rock zachwycił publiczność

Końcówka sierpnia tego roku należała do Top of the Top Sopot Festival. Wydarzenie odbywało się tym razem w dniach 24-27 sierpnia i już rozpoczęło się od naprawdę mocnego uderzenia. Pierwszego dnia miał miejsce koncert w hołdzie zmarłemu w ubiegłym roku Stanisławowi Soyce, podczas którego wystąpili nie tylko przedstawiciele i przedstawicielki polskiej sceny muzycznej, ale także członkowie rodziny legendarnego artysty. We wtorek 25 sierpnia wręczono Bursztynowego Słowika, laureatami którego zostali tym razem Kuba i Kuba. Kolejne dni to występy takich ikon polskiej sceny, jak Igor Herbut, Katarzyna Nosowska, Artur Rojek, Krzysztof Zalewski, Kuba Badach, Michał Bajor, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz czy Ralph Kaminski.

Top of the Top Sopot Festival 2026 - Maryla Rodowicz

Rock na festiwalu w Sopocie!

Ostatni dzień wydarzenia zaplanowany został na czwartek 27 sierpnia. Tego dnia sopocką scenę otworzył koncert Top of the Rock, poświęcony gwiazdom rodzimej sceny gitarowej. Całość nie została jednak pomyślana jako typowy koncert rockowy, gdyż występującym, w gronie których znaleźli się m.in. Lady Pank, Małgorzata Ostrowska, Perfect & Łukasz Drapała, zespół Dżem czy Arek Jakubik z zespołem Dr. Misio, na scenie towarzyszyła 40-osobowa Orkiestra! Na wydarzeniu zameldował się także przedstawiciel radia Eska ROCK, Dawid Zygmunt.

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Kolejne występu ikon polskiego rocka spotkały się z naprawdę gorącym przyjęciem publiczności! Pokaz otworzyła formacja Lady Pank, która zagrała przeboje, z Mniej niż zero czy Tacy sami na czele. Kolejno publikę porwali Perfect & Łukasz Drapała, aż w końcu na scenie pojawiła się ikona nad ikonami - Małgorzata Ostrowska!

Nie zabrakło także emocji, które pojawiły się, gdy przyszedł czas na zespół IRA, a w szczególności, gdy wybrzmiała kultowa Nadzieja. Klimat podtrzymała grupa Dżem, która wykonała m.in. słynny Sen o Victorii. Na sopockiej scenie pojawili się także Kobranocka, Mirosław Kalisiewicz czy Arek Jakubik z kapelą Dr. Misio. Formacja połączyła siły z Tomkiem Lipińskim w mocnym wykonaniu Nie wierzę politykom - zobacz nagranie!

Wielkie emocje podczas Top of the Top Sopot Festival. Alicja Majewska i Igor Herbut zachwycili publiczność: