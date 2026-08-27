Małgorzata Ostrowska podgrzała atmosferę w Sopocie. Jej stylizacja powala na łopatki!

Ostatni dzień "Top of the Top Sopot Festival 2026"

Pierwsze trzy dni Top of the Top Sopot Festival 2026 w Operze Leśnej przyniosły obfitość widowiskowych występów. Festiwal rozpoczął się od uroczystego hołdu dla twórczości Stanisława Soyki oraz koncertu "Top of the Pop", podczas którego polskie gwiazdy śpiewały największe przeboje w tanecznych aranżacjach. Drugi dzień upłynął pod znakiem popowo-hip-hopowych brzmień w ramach "Otwartej Sceny" oraz rywalizacji o najbardziej prestiżowe wyróżnienie. Statuetkę Bursztynowego Słowika zdobył duet Kuba i Kuba, zachwycając jurorów i widzów. Trzeciego dnia scenerię zdominował nastrojowy spektakl "Opera Leśna w czterech aktach", gdzie w artystycznych, wzruszających aranżacjach zaprezentowali się m.in. Katarzyna Nosowska, Artur Rojek i Ralph Kaminski.

Czwarty, finałowy dzień festiwalu podzielono na dwie odmienne muzycznie części. Pierwsza to dynamiczne widowisko "Top of the Rock", w którym legendy polskiej sceny m.in. Lady Pank, Małgorzata Ostrowska, Dżem czy grupa Perfect z Łukaszem Drapałą wykonują gitarowe klasyki z towarzyszeniem orkiestry. Zwieńczeniem całej imprezy jest wielopokoleniowy projekt "Bal w Operze", w którym zróżnicowane stylistycznie gwiazdy, takie jak Maryla Rodowicz, Krzysztof Zalewski czy Young Leosia, łączą siły w niezwykłych duetach

Małgorzata Ostrowska wyznaje, że brakuje jej przebojowości

Małgorzata Ostrowska rozgrzała scenę

Małgorzata Ostrowska to jedna z legend polskiego rocka, szczególnie w kobiecym wydaniu. Artystka za każdym razem pokazuje, że to ona dalej jest królową! Nie inaczej było w Sopocie. Zaśpiewała ona swoje największe hity, co uradowało publiczność. Jak się okazało, internauci również zwrócili uwagę na jedno - na jej wyjątkową stylizację.

Góra to wyjątkowa koszula na długi rękaw. Na boku była zdobiona bogatym zdobieniem. Całość dopełniały wysokie buty a la kozaczki i asymetryczna spódnica.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądała Małgorzata Ostrowska!