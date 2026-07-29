Marlena Pieczara w Miss Polski 2026. Kim jest finalistka, która chce pomóc dzieciom?

Szwedzka edukacja i odkrycie życiowej pasji

Marlena Pieczara od najmłodszych lat dzieliła swoje życie między dwa kraje, co ukształtowało w niej otwartość na świat i ogromną empatię. To właśnie w Szwecji uczęszczała do liceum o profilu pedagogiczno-psychologicznym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z innowacyjnymi metodami wspierania najmłodszych. Szczególną uwagę osiemnastolatki przykuł Makaton – unikalny system komunikacji oparty na prostych gestach i symbolach wizualnych. Stanowi on nieocenione wsparcie dla osób mających trudności z werbalnym wyrażaniem swoich emocji, w tym dzieci z opóźnionym rozwojem mowy czy zmagających się ze skutkami traumatycznych przeżyć.

Zrozumienie, jak potężnym i potrzebnym narzędziem jest ta metoda, zdeterminowało dalszą ścieżkę edukacyjną kandydatki. Marlena ukończyła w Szwecji profesjonalny, certyfikowany kurs Makatonu. Swoje kompetencje w pracy z najmłodszymi poszerzyła również o specjalistyczny kurs ratownictwa i resuscytacji krążeniowo-oddechowej dedykowany dzieciom. Jak sama przyznaje, zdobyta za granicą wiedza wyznaczyła jej wyraźny cel zawodowy, któremu chce się w pełni poświęcić.

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Jak dziesięć gestów może połączyć świat

Młoda mieszkanka województwa zachodniopomorskiego nie zamierza zachowywać zdobytej wiedzy wyłącznie dla siebie. Jej główną misją jest systemowe wprowadzenie Makatonu do przedszkoli i szkół w całej Polsce. Chce w ten sposób pomagać nie tylko maluchom po ciężkich przejściach, ale również małym obcokrajowcom, którzy dopiero próbują odnaleźć się w nowym środowisku i pokonują pierwsze bariery językowe.

Aby przybliżyć się do realizacji tego ambitnego celu, Marlena aktywnie pracuje nad własnym projektem edukacyjnym zatytułowanym „Makaton dla dzieci: 10 gestów, które łączą”. Osiemnastolatka jest przekonana, że wsparcie komunikacyjne na najwcześniejszym etapie życia może zapobiec poczuciu wykluczenia i dać dzieciom niezbędne poczucie bezpieczeństwa. Finalistka Miss Polski 2026 zauważa, że czasem wystarczy dosłownie jeden gest, aby nawiązać nić porozumienia i całkowicie zmienić czyjeś życie.

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Sport, języki obce i odnajdywanie spokoju w sztuce

Mimo ogromnego zaangażowania w sprawy społeczne i rozwój zawodowy, finalistka dba również o własne pasje. Dzięki międzynarodowemu wychowaniu swobodnie posługuje się aż trzema językami obcymi. Z kolei gdy potrzebuje aktywnego relaksu i odcięcia od codziennych obowiązków, chwyta za rakietę do badmintona lub zakłada buty sportowe, by pokonywać kolejne kilometry na biegowych trasach.

Marlena Pieczara potrafi także docenić wartość samotności i wyciszenia. W wolnych chwilach chętnie sięga po pędzel, by malować obrazy, a swoje myśli i obserwacje przelewa na papier w formie tekstów. Uważa bowiem, że to właśnie w absolutnej ciszy można najlepiej usłyszeć to, co jest w życiu najważniejsze. To świadome i dojrzałe podejście pokazuje, że mamy do czynienia z niezwykle wartościową, współczesną młodą kobietą.

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Kto zdobędzie koronę najpiękniejszej Polki?

Już niedługo dowiemy się, czy ambitne plany i wyjątkowa wrażliwość zapewnią Marlenie Pieczarze upragniony tytuł. Wielki finał 37. edycji konkursu Miss Polski 2026 zaplanowano na niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku. To ekscytujące wydarzenie, będące częścią trzydniowego Festiwalu Piękna 2026, odbędzie się w malowniczym Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

O koronę i nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych powalczą 24 wyjątkowe finalistki. Telewizja Polsat przeprowadzi transmisję na żywo, która rozpocznie się punktualnie o godzinie 19:55. Galę poprowadzi charyzmatyczny duet: Agnieszka Hyży oraz Ilona Krawczyńska. Za widowiskową reżyserię wydarzenia odpowiada Joanna Majorkiewicz, a za układy taneczne choreografka Anna Bubnowska. Na scenie nie zabraknie też gwiazd polskiej muzyki – wystąpią m.in. Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz Sound'n'Grace. Swoją następczynię ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, a w prestiżowym jury zobaczymy między innymi Idę Nowakowską oraz nowo wybranych Miss i Mistera Supranational 2026.

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