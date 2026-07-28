Kim jest Maria Piaścik? Finalistka Miss Polski 2026 marzy o pracy w znanej organizacji

Miłość do języków i rozwój zawodowy

Maria to tegoroczna absolwentka liceum o profilu lingwistycznym, dla której nauka słówek i obcej gramatyki jest czymś zupełnie naturalnym. Języki przyswaja z niezwykłą łatwością, dlatego od września rozpoczyna studia na kierunku filologia angielska. 19-latka z Warszawy ma jasno sprecyzowany cel zawodowy – swoje kompetencje komunikacyjne chce wykorzystać, pracując w międzynarodowych strukturach HR.

Mimo młodego wieku, kandydatka zdążyła już zdobyć cenne doświadczenie w pracy z ludźmi. Była przewodniczką i animatorką w stołecznych Łazienkach Królewskich. Szczególnie ważne było dla niej prowadzenie zajęć z dziećmi z oddziałów integracyjnych. Jak sama podkreśla, to właśnie to zawodowe wyzwanie pozwoliło jej spojrzeć na świat z zupełnie nowej, szerszej perspektywy.

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Taniec, który ukształtował charakter

Zanim finalistka Miss Polski odkryła w sobie pasję do słowa i komunikacji międzykulturowej, jej codzienność wypełniał ruch. Od szóstego roku życia trenuje taniec, przechodząc przez różnorodne style: od jazzu, przez disco dance, hip-hop, aż po gimnastykę artystyczną i coraz bardziej popularny styl commercial. Wielokrotnie udowadniała swój talent, stając na podium turniejów na szczeblach od gminnego do ogólnopolskiego.

Lata spędzone na salach treningowych i sportowa dyscyplina przekładają się na jej dzisiejszą pewność siebie. To właśnie dzięki tańcowi na scenie konkursu piękności czuje się swobodnie i naturalnie. "Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni" – to krótka, ale bardzo wymowna życiowa dewiza, która motywuje ją do działania i sięgania po kolejne cele.

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Empatia i marzenie o wielkich projektach

Reprezentantka Mazowsza doskonale obrazuje, jak zmienił się konkurs Miss Polski. Dziś to przestrzeń dla kobiet świadomych, wykształconych i empatycznych. Marzeniem 19-latki nie jest wyłącznie błysk fleszy czy praca przed obiektywem. Jej wielkim pragnieniem jest realny wpływ na rzeczywistość, zwłaszcza na los najbardziej potrzebujących.

W niedalekiej przyszłości Maria widzi siebie w roli ambasadorki UNICEF-u. Chce walczyć o prawa najmłodszych w krajach dotkniętych kryzysami. Co więcej, aby usunąć wszelkie bariery komunikacyjne w kontaktach z ludźmi, warszawianka planuje nauczyć się języka migowego. To udowadnia, z jak dużą wrażliwością podchodzi do otoczenia i drugiego człowieka.

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Kiedy poznamy nową królową piękności?

Zastanawiacie się, czy to właśnie wielojęzyczna i pełna pasji Maria Piaścik z Warszawy sięgnie po zaszczytny tytuł? Odpowiedź nadejdzie już wkrótce. Wielki finał 37. edycji wyborów Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia. Tradycyjnie, wydarzenie będące częścią Festiwalu Piękna 2026 zagości w gościnnych progach Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

O koronę i imponującą nagrodę główną o wartości 100 000 złotych powalczą 24 utalentowane finalistki. Emocjonującą galę, w reżyserii Joanny Majorkiewicz i z choreografią Anny Bubnowskiej, poprowadzi zgrany duet: Agnieszka Hyży oraz Ilona Krawczyńska. Transmisję na żywo będzie można śledzić w Telewizji Polsat od godziny 19:55. Na scenie, oprócz zachwycających kandydatek, zobaczymy plejadę gwiazd polskiej sceny muzycznej, m.in. Cleo, Tatianę Okupnik, Antka Smykiewicza oraz chór Sound'n'Grace. Ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, przekaże koronę swojej następczyni, którą wybierze jury – zasiądą w nim m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026.

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