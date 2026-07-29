Nielegalny towar w gminie Bogatynia. Policja i KAS zatrzymały trzech mężczyzn

Przejęcie papierosów i podrobionych towarów w Bogatyni

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy w Zgorzelcu wspólnie z pracownikami celno-skarbowymi zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych wyrobów. Podczas przeszukań mundurowi odnaleźli ponad 1,3 miliona sztuk papierosów oraz 8 kilogramów krajanki tytoniowej, które nie posiadały polskich znaków akcyzy. Służby przejęły również saszetki nikotynowe oraz specjalne materiały wykorzystywane do przygotowywania nielegalnych opakowań. Cały zabezpieczony towar został wycofany z obrotu przez śledczych.

Podrobione znaki towarowe i milionowe straty podatkowe

Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowały się produkty naruszające prawa własności intelektualnej, w tym podrobione akcesoria elektroniczne oraz wyroby tekstylne. Funkcjonariusze przejęli także środki chemii gospodarczej opatrzone fałszywymi znakami znanych marek. Według wstępnych ustaleń uszczuplenie należności z tytułu podatku VAT oraz akcyzy wyniosło łącznie ponad 2 miliony złotych. Na poczet przewidywanych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli od podejrzanych gotówkę.

Zarzuty i konsekwencje dla zatrzymanych mężczyzn

Zatrzymani mężczyźni w wieku 22 i 23 lat będą teraz odpowiadać za popełnione przestępstwa skarbowe oraz gospodarcze. Za paserstwo akcyzowe oraz naruszenie przepisów Kodeksu karnego skarbowego grozi im kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna lub obie te kary jednocześnie. Dodatkowo za obrót towarami z podrobionymi znakami towarowymi przewidziana jest kara do 5 lat więzienia. Policjanci zaznaczają, że handel takimi wyrobami godzi w interesy państwa oraz uczciwych przedsiębiorców.

Zagrożenie dla zdrowia konsumentów

Służby przypominają, że kupowanie towarów niewiadomego pochodzenia wiąże się z ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa. Produkty takie jak wyroby tytoniowe czy chemia gospodarcza nie przechodzą obowiązkowych badań jakościowych i mogą nie spełniać norm bezpieczeństwa. Nielegalne środki czystości mogą zawierać substancje zagrażające użytkownikom, ponieważ ich skład nie jest w żaden sposób kontrolowany. Działania policji i KAS mają na celu eliminowanie takich produktów z lokalnego rynku.

Źródło: Policja.pl