Zbierz na łące, zalej wodą i podlej pelargonie. Donice będą uginać się od kwiatów do późnej jesieni

Pelargonie potrzebują regularnego nawożenia, aby obficie kwitnąć przez wiele miesięcy.

Naturalny nawóz z popularnego chwastu wzmacnia system korzeniowy, pędy oraz ogólną kondycję roślin, czyniąc je bardziej odpornymi, co sprzyjając dłuższemu kwitnieniu.

Gotowy preparat rozcieńcz w proporcji 1:5 i regularnie podlewaj nim pelargonie, pamiętając także o usuwaniu przekwitłych kwiatostanów i zapewnieniu im słonecznego stanowiska.

W okresie intensywnego kwitnienia pelargonie zużywają duże ilości składników odżywczych. Jeśli ich zabraknie, roślina zacznie wypuszczać mniej kwiatów, a liście mogą stracić intensywną barwę. Z tego powodu warto zadbać o systematyczne zasilanie, najlepiej raz na tydzień lub zgodnie z potrzebami roślin. Nie trzeba jednak od razu sięgać po gotowe preparaty ze sklepu ogrodniczego. Równie dobrze sprawdzi się prosty, domowy nawóz przygotowany z łatwo dostępnych składników.

Pelargonie - królowe balkonów!

Zbierz na łące i przygotuj domową odżywkę do pelargonii

Jednym z najlepszych naturalnych sposobów na wzmocnienie pelargonii jest wykorzystanie skrzypu polnego. Ta niepozorna roślina, która przez wielu uznawana jest jedynie za inwazyjny chwast, posiada wysoką zawartość krzemionki oraz wielu cennych minerałów. Wspiera rozwój systemu korzeniowego, wzmacnia pędy i poprawia kondycję całej rośliny. Dzięki temu pelargonie są bardziej odporne na niekorzystne warunki oraz mogą dłużej i obficiej kwitnąć.

Przygotowanie takiego nawozu jest bardzo proste. Wystarczy zebrać świeży skrzyp polny (około kilograma) i zalać go 10 litrami wody. Następnie naczynie z nawozem przenosimy w zacienione miejsce z dala od domu i pozostawiamy je tam na około miesiąc. Takim naturalnym preparatem rozcieńczonym w proporcjach 1:5 warto podlewać nasze pelargonie regularnie. Dzięki wzmocnieniu nasze kwiaty będą intensywnie kwitnąć przez długie miesiące.

Oprócz nawożenia warto pamiętać także o usuwaniu przekwitłych kwiatostanów i suchych liści. Dzięki temu roślina nie będzie traciła energii na wytwarzanie nasion, lecz skieruje ją na tworzenie kolejnych pąków. Ważne jest również stanowisko - pelargonie najlepiej rosną w miejscach słonecznych i osłoniętych od silnego wiatru.

Połączenie odpowiedniej pielęgnacji z naturalnym nawozem ze skrzypu polnego może sprawić, że balkon będzie tonął w kolorowych kwiatach przez całe lato i jesień. To prosty, tani i ekologiczny sposób na piękne pelargonie, które będą zachwycały swoim wyglądem aż do pierwszych przymrozków.

12