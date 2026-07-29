Oszustwa w powiecie kluczborskim. 32-letnia kurierka gotówki w rękach policji

Zatrzymanie mieszkanki powiatu prudnickiego przez kluczborskich kryminalnych

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, prowadząc działania operacyjne dotyczące oszustw, ustalili tożsamość i zatrzymali 32-letnią kobietę. Zgromadzony materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia jej zarzutów związanych z udziałem w przestępczym procederze. Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia. Jak ustalili śledczy, kobieta znalazła ofertę zatrudnienia na jednym z portali internetowych, gdzie obiecywano atrakcyjne wynagrodzenie za odbieranie i przekazywanie paczek.

Rola kuriera w oszustwach na wnuczka

W toku śledztwa okazało się, że rzekomo prosta praca była w rzeczywistości transportowaniem gotówki pochodzącej od osób starszych. 32-latka pełniła funkcję tak zwanego kuriera-odbieraka, co polegało na odbieraniu pieniędzy od pokrzywdzonych i przekazywaniu ich kolejnym osobom w grupie przestępczej. Policjanci ustalili, że kobieta odebrała gotówkę od mężczyzny z powiatu kluczborskiego oraz od kolejnej osoby na terenie powiatu nyskiego. Pieniądze te zostały wcześniej wyłudzone przez oszustów, którzy posłużyli się wymyślonymi historiami, aby nakłonić ofiary do oddania oszczędności.

Zarzuty i kara za udział w procederze przestępczym

Decyzją prokuratora wobec kobiety zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za zarzucane przestępstwa mieszkance powiatu prudnickiego grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Choć kobieta nie uczestniczyła w planowaniu oszustw ani nie kontaktowała się bezpośrednio z poszkodowanymi, to świadomie realizowała polecenia sprawców i przewoziła pieniądze pochodzące z przestępstwa. W świetle obowiązującego prawa usłyszała ona dwa zarzuty dotyczące oszustwa.

Apel policji o ostrożność przy szukaniu pracy online

Mundurowi ostrzegają, że grupy przestępcze coraz częściej wykorzystują osoby szukające dodatkowego dochodu, kusząc je brakiem formalności i łatwym zarobkiem. Oferty pracy polegające na przewożeniu gotówki lub przekazywaniu pieniędzy nieznanym osobom powinny zawsze budzić czujność. Policjanci apelują o rozwagę, ponieważ udział w takim procederze, nawet nieświadomy na początku, prowadzi do odpowiedzialności karnej. Chęć szybkiego zysku może zakończyć się sprawą w sądzie oraz wpisem do rejestru karnego, co znacząco wpływa na dalszą przyszłość zawodową.

Źródło: Policja.pl