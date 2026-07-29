Interwencja we Wrocławiu. Policjanci pomogli 50-latkowi w złym stanie zdrowia

Działania policji w mieszkaniu we Wrocławiu

W dniu 28 lipca 2026 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek zostali skierowani na interwencję do jednego z mieszkań na terenie miasta. Zgłoszenie dotyczyło 50-letniego lokatora, który od dłuższego czasu nie opuszczał swojego lokalu, co wzbudziło niepokój o jego stan zdrowia. Po wejściu do środka policjanci odnaleźli mężczyznę leżącego wśród porozrzucanych rzeczy. Wrocławianin miał widoczne trudności z nawiązaniem logicznego kontaktu oraz wypowiadał się w sposób nieskładny.

Pierwsza pomoc i monitorowanie funkcji życiowych

Mundurowi ocenili, że stan psychofizyczny 50-latka wymaga natychmiastowej reakcji ze strony służb. Funkcjonariusze przystąpili do udzielania pierwszej pomocy, udrożnili drogi oddechowe mężczyzny oraz ułożyli go w pozycji bezpiecznej. Do momentu przyjazdu wezwanego zespołu ratownictwa medycznego policjanci stale monitorowali funkcje życiowe poszkodowanego. Po przybyciu medyków mundurowi pomogli w sprawnej ewakuacji chorego z mieszkania oraz przetransportowaniu go do karetki.

Szybka reakcja służb na wrocławskim Grabiszynku

W tej konkretnej sytuacji ratowanie życia stało się dla interweniujących policjantów priorytetem. Dzięki czujności funkcjonariuszy oraz ich sprawnej współpracy z ratownikami medycznymi mieszkaniec Wrocławia otrzymał pomoc na czas. To zdarzenie jest przykładem na to, że policyjna służba polega nie tylko na ściganiu sprawców wykroczeń, ale przede wszystkim na niesieniu wsparcia osobom w stanie zagrożenia. Odpowiednie decyzje podjęte przez mundurowych na miejscu miały kluczowe znaczenie dla dalszego losu 50-letniego mężczyzny.

Źródło: Policja.pl