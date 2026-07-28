Kim jest Matylda Nastała? Finalistka Miss Polski 2026 przeszła wojskowe przeszkolenie

Od reklamy do armii, czyli nietypowe plany zawodowe Matyldy Nastały

Pochodząca z wielkopolskiej Chodzieży 19-latka z wykształcenia jest techniczką reklamy, jednak to z zupełnie inną branżą wiąże swoją zawodową przyszłość. Matylda konsekwentnie dąży do tego, aby w niedalekiej perspektywie służyć w Wojsku Polskim i równolegle zajmować się dziennikarstwem. Jej nadrzędnym celem edukacyjnym jest podjęcie studiów na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie planuje zgłębiać tajniki dowodzenia lub logistyki.

Co ważne, kandydatka do tytułu Miss Polski 2026 nie poprzestaje wyłącznie na snuciu wizji. Zamiast czekać na rozwój wydarzeń, już teraz przeszła do działania. Ma za sobą ukończoną miesięczną Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową, którą zwieńczyła oficjalną przysięgą. To najlepszy dowód na to, że współczesne finalistki konkursów piękności to silne, niezależne kobiety, gotowe na podejmowanie nietypowych i wymagających fizycznie wyzwań.

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Karate, kickboxing i poezja. Zaskakujące oblicza wielkopolskiej kandydatki

Jeśli komuś wydaje się, że wojsko wyczerpuje listę zainteresowań Matyldy Nastały, to jest w błędzie. Dziewczyna to prawdziwy wulkan energii, który od najmłodszych lat mocno stawia na sport. Już jako przedszkolak zaczęła trenować karate, a obecnie jej wielką pasją jest kickboxing. W tej trudnej dyscyplinie radzi sobie znakomicie, czego doskonałym potwierdzeniem jest zdobycie drugiego miejsca w Pucharze Polski. Zimą z kolei chętnie zamienia matę na stok, szusując na snowboardzie w towarzystwie swojego taty, który od lat jest jej sportowym partnerem.

Z drugiej strony, reprezentantka Wielkopolski ma w sobie pokłady dużej wrażliwości. Kiedy odpoczywa od intensywnych treningów i wojskowej musztry, chętnie przelewa swoje myśli na papier, pisząc autorskie wiersze. Jednym z jej cichych, artystycznych marzeń jest to, aby w przyszłości wydać własną książkę.

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Trudne doświadczenia zdrowotne przekute w misję

Mimo młodego wieku Matylda musiała zmierzyć się z niezwykle stresującym doświadczeniem, które na zawsze zmieniło jej spojrzenie na kwestie zdrowotne. 19-latka sama wyczuła u siebie guzek w piersi, co zmusiło ją do natychmiastowej reakcji i poddania się diagnostycznej biopsji. Zamiast jednak zatrzymać ten trudny epizod wyłącznie dla siebie, postanowiła wykorzystać go w szlachetnym i edukacyjnym celu.

Dziś Matylda otwarcie mówi o swojej historii, koncentrując się na zwiększaniu świadomości w zakresie profilaktyki raka piersi wśród swoich rówieśniczek. Stara się przekonać młode kobiety, że regularne samobadanie jest niezbędne niezależnie od metryki. Jak podkreśla cytując swoje życiowe motto: "Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać" – a ta niezłomna postawa z pewnością pomoże jej dotrzeć z tym ważnym przesłaniem do szerokiego grona odbiorców.

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Wielki finał Miss Polski 2026. Czy reprezentantka Wielkopolski zdobędzie tytuł?

Odważna, wszechstronna i niebojąca się wyzwań – Matylda Nastała udowadnia, że jest gotowa sięgnąć po najwyższe laury. Czy jej determinacja i naturalny urok osobisty przekonają jurorów? O tym przekonamy się już podczas najważniejszego wydarzenia tego lata, kiedy to wyłoniona zostanie nowa królowa piękności.

Wielki finał 37. edycji konkursu Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku. Uroczysta gala, będąca częścią Festiwalu Piękna 2026, zostanie zorganizowana w nowosądeckim Amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na antenie Telewizji Polsat od godziny 19:55. O wspaniałą koronę oraz nagrodę główną o wartości 100 000 zł powalczą 24 finalistki, a swoją następczynię oficjalnie ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska. W jury zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026. Galę w reżyserii Joanny Majorkiewicz i z choreografią Anny Bubnowskiej poprowadzą Agnieszka Hyży oraz Ilona Krawczyńska. Wieczór uświetnią muzyczne występy takich gwiazd jak Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz Sound'n'Grace.