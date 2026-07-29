Włamania w powiecie kłodzkim. Policja rozbiła czteroosobową grupę przestępczą

Zatrzymanie na gorącym uczynku w gminie Kłodzko

Podczas pełnienia służby patrolowej w weekend 25 i 26 lipca 2026 roku, policjanci z wydziału prewencji zatrzymali dwóch mężczyzn na terenie gminy Kłodzko. Sprawcy usiłowali włamać się do pomieszczeń gospodarczych, z których zamierzali ukraść elektronarzędzia oraz inny wartościowy sprzęt. Zaraz po ich ujęciu do działań przystąpili funkcjonariusze wydziału kryminalnego, którzy rozpoczęli analizę zgromadzonego materiału. Dzięki pracy operacyjnej śledczy ustalili, że zatrzymani mężczyźni nie działali sami.

Rola 33-letniej kobiety i kolejne zatrzymania

Policyjne ustalenia wykazały, że w skład grupy przestępczej wchodziły jeszcze dwie osoby, w tym 33-letnia kobieta. Śledczy wskazali, że odpowiadała ona za transport sprawców i pełniła funkcję kierowcy podczas dokonywania przestępstw. Kobieta oraz trzeci mężczyzna zostali zatrzymani na terenie powiatu nyskiego, gdzie kłodzcy mundurowi współpracowali z lokalnymi funkcjonariuszami. Łącznie w tej sprawie zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 31 do 36 lat oraz jedną kobietę.

Szereg przestępstw na terenie powiatu kłodzkiego

W toku prowadzonego postępowania policjanci udowodnili podejrzanym popełnienie wielu przestępstw przeciwko mieniu. Grupa działała wspólnie, dokonując włamań do budynków mieszkalnych, obiektów należących do przedsiębiorców oraz pomieszczeń gospodarczych. Ich łupem padały kosztowności, sprzęt elektroniczny, elektronarzędzia, urządzenia budowlane, a także przewody elektryczne i paliwo. Często sprawcy, pokonując zabezpieczenia, powodowali dodatkowe uszkodzenia mienia, co zwiększało straty właścicieli.

Odzyskane mienie i zarzuty dla sprawców

Wartość strat spowodowanych działalnością grupy oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Policjantom udało się zabezpieczyć większość skradzionego wcześniej mienia, które po zakończeniu niezbędnych czynności zostanie zwrócone prawowitym właścicielom. Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem, usiłowania włamania oraz uszkodzenia mienia. Funkcjonariusze wciąż szczegółowo analizują inne podobne zdarzenia, aby sprawdzić, czy grupa nie ma na koncie kolejnych przestępstw.

Źródło: Policja.pl