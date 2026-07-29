Ostatnia prosta przed finałem Miss Polski 2026

24 finalistki konkursu Miss Polski 2026 są już w Małopolsce, gdzie trwają intensywne przygotowania do niedzielnego finału. Każdy dzień wypełniają próby choreograficzne, nagrania oraz spotkania związane z organizacją widowiska, które 2 sierpnia od godziny 19.55 będzie transmitowane na żywo w Polsacie.

Jednym z pierwszych punktów zgrupowania była wizyta w Nowym Sączu. Na rynku, w otoczeniu zabytkowego ratusza i fontanny, realizowano materiały filmowe, które zostaną pokazane podczas finałowej transmisji.

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Sportowe wyzwania i wyjątkowy moment z pierścieniami

Podczas pobytu w Nowym Sączu finalistki odwiedziły również Stadion Miejski. Spotkały się tam z zastępcą prezydenta miasta Arturem Bochenkiem, a następnie wyszły na murawę, by spróbować swoich sił podczas krótkiego treningu piłkarskiego.

Jednym z najbardziej emocjonalnych momentów zgrupowania była uroczysta kolacja. Organizator konkursu Gerhard Parzutka von Lipinski oraz Miss Polski 2024 Kasandra Zawal wręczyli finalistkom pierścienie i naszyjniki z logo konkursu. Na tę okazję kandydatki wybrały eleganckie kreacje marki Renee.

Pierścień Miss Polski jest wyjątkowym symbolem, który trafia wyłącznie do finalistek konkursu i nie jest dostępny w sprzedaży. Dla uczestniczek stanowi pamiątkę udziału w konkursie oraz znak przynależności do społeczności kobiet związanych z Miss Polski. Podczas ceremonii nie zabrakło wzruszenia i łez.

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Regeneracja w Kamiannej

Bazą finalistek podczas przygotowań została Miodowa Klinika w Kamiannej koło Krynicy-Zdroju, położona wśród lasów na obszarze Natura 2000. To właśnie tam uczestniczki mogą odpocząć po wielogodzinnych próbach i nabrać sił przed kolejnymi wyzwaniami.

Do dyspozycji mają między innymi basen z wodą alkaliczną oraz saunę. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, apiterapii i kuchni Pięciu Przemian.

Finalistki uczestniczyły także w szkoleniu poświęconym apiterapii. Dowiedziały się więcej o właściwościach miodu i innych produktów pszczelich oraz o tym, jak mogą wspierać codzienną dietę i dobre samopoczucie. Spokojne otoczenie Kamiannej pozwala im choć na chwilę odetchnąć przed decydującym występem.

Wielogodzinne próby przed telewizyjnym widowiskiem

Ostatnie dni przed galą upływają pod znakiem intensywnych prób. Finalistki ćwiczą układy choreograficzne przygotowane przez Annę Bubnowską, dopracowując każdy element występu - od ustawienia względem kamer, przez tempo zmian, aż po pewność siebie na scenie.

Podczas wymagających przygotowań nie brakuje także czasu na regenerację. Organizatorzy zadbali o odpowiednie nawodnienie oraz przekąski, które pomagają uczestniczkom uzupełnić energię pomiędzy kolejnymi próbami.

Jeszcze przed finałem kandydatki po raz pierwszy pojawią się na scenie Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, gdzie odbędzie się ostatnia próba generalna.

Już w niedzielę poznamy Miss Polski 2026

Wielki finał Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia, w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 19.55 w Telewizji Polsat.

O koronę powalczą 24 finalistki reprezentujące różne regiony Polski. Tylko jedna z nich zakończy wieczór z tytułem Miss Polski 2026 i rozpocznie rok pełen nowych obowiązków oraz wyzwań.

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