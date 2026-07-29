Śmierć 4-latki w Gogolinie. Nietrzeźwa matka usłyszała prokuratorskie zarzuty

Interwencja służb ratunkowych w Gogolinie

W niedzielę 26 lipca 2026 roku rano służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z mieszkań w Gogolinie, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia u 4-letniego dziecka. Z policyjnych ustaleń wynika, że 27-letnia matka wybiegła z budynku z nieprzytomną córką i poprosiła o pomoc sąsiada. To właśnie on wezwał na miejsce służby medyczne, które rozpoczęły udzielanie pomocy. Dzięki działaniom zespołu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego udało się przywrócić czynności życiowe dziewczynki, którą następnie przetransportowano do szpitala w Opolu. Niestety po kilku godzinach dziecko zmarło mimo wysiłków podjętych przez lekarzy.

Wyniki sekcji zwłok i ustalenia śledczych

Decyzją prokuratora ciało 4-latki zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia badań sekcyjnych, które miały wskazać przyczynę zgonu. Pozyskane dotychczas dowody pozwoliły śledczym na jednoznaczne wykluczenie, aby śmierć nastąpiła na tle urazowym lub przy udziale osób trzecich. Specjaliści wskazali, że przyczyną zgonu dziecka była najprawdopodobniej choroba. Funkcjonariusze nadal pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

Zarzuty dla matki dziewczynki

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 27-letnią matkę dziewczynki, która w momencie interwencji służb była pod wpływem alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Po jej wytrzeźwieniu przeprowadzono z nią czynności procesowe, podczas których przedstawiono jej zarzuty. Prokurator zarzucił kobiecie narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ponieważ sprawowała ona samodzielną opiekę nad małoletnią w stanie nietrzeźwości, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki.

Dozór policyjny i grożąca kara

Podejrzana została objęta dozorem policyjnym na czas trwającego postępowania przygotowawczego zgodnie z decyzją prokuratora. Kobieta musi stawiać się w jednostce policji dwa razy w tygodniu w ramach wyznaczonego środka zapobiegawczego. Za przestępstwo polegające na narażeniu dziecka na niebezpieczeństwo przez opiekuna grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Obecnie trwają dalsze czynności mające na celu ostateczne zamknięcie dochodzenia w tej sprawie.

Źródło: Policja.pl