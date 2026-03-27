Marcin Rogacewicz znika z serialu. Wiemy, kto przejmie główną rolę w hicie TVP

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska postawili na wspólny projekt taneczny

Przez wiele lat 46-letni Marcin Rogacewicz skutecznie unikał blasku fleszy i stronił od typowego show-biznesu. Aktor znany z licznych polskich tasiemców zawsze podkreślał, że to rodzina i rola ojca mają dla niego absolutny priorytet, dlatego wolał wieść spokojne życie u boku żony. Sytuacja uległa radykalnej zmianie po rozwodzie i związaniu się z 33-letnią tancerką Agnieszką Kaczorowską. Obecnie zakochana para chętnie pozuje na czerwonych dywanach, a sam artysta znacznie aktywniej udziela się w mediach społecznościowych, prezentując przy tym swój nowy, zjawiskowy uśmiech.

W bieżącym roku gwiazdor dołączył do ekipy popularnego serialu "Komisarz Alex", przejmując pałeczkę po 38-letnim Jacku Knapie. Twórcy musieli jednak mocno ograniczyć wątek nowego bohatera już w poprzednim sezonie telewizyjnym. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był występ aktora w hitowym formacie telewizji Polsat, czyli "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie na parkiecie partnerowała mu oczywiście jego ukochana.

Ich przygoda z polsatowskim show zakończyła się dość niespodziewanie na siódmym odcinku, co wywołało u tancerki spore i bardzo emocjonalne oburzenie. Kaczorowskiej udało się jednak zarazić partnera ogromną pasją do ruchu scenicznego, co szybko zaowocowało ogłoszeniem całkowicie nowego przedsięwzięcia. Dokładnie 9 marca zakochani zaprezentowali widzom swój autorski spektakl taneczny zatytułowany "Siedem", z którym do połowy czerwca planują odwiedzić praktycznie wszystkie zakątki naszego kraju.

Niedawno informowano, że ze względu na nowe obowiązki zawodowe z obsady telenoweli "Klan" zniknie na pewien czas Agnieszka Kaczorowska. Z kolei w dniu 46. urodzin artysty serwis Pudelek podał, że Marcin Rogacewicz również rozstaje się z flagową produkcją Telewizji Polskiej. Głównym powodem tej roszady jest ogromne zaangażowanie pary we wspomniane przedstawienie, ponieważ gwiazdor nie byłby w stanie pogodzić intensywnych prób i wyjazdów z wymagającym harmonogramem zdjęciowym serialu.

Z najnowszych ustaleń wynika, że po raz ostatni zobaczymy aktora w telewizji w połowie kwietnia, a jego serialowe alter ego wyjedzie po prostu na dłuższy urlop, co teoretycznie daje szansę na ewentualny powrót w przyszłości. Władze stacji nie czekały jednak z założonymi rękami i natychmiast znalazły nowego opiekuna dla tytułowego czworonoga. Państwowy nadawca oficjalnie potwierdził, że kolejnym policyjnym partnerem psa zostanie Karol Dziuba, który zyskał szeroką rozpoznawalność dzięki występowi w kinowej produkcji "Sami swoi. Początek".

Podczas urlopu komisarza Kozery (Marcin Rogacewicz) do jednostki dołączy komisarz Artur Dębiec, w którego wciela się Karol Dziuba. Bohater pojawi się po raz pierwszy w odcinku 5 (11 kwietnia), a oficjalnie dołączy do zespołu odcinku 6. XXV sezonu (18 kwietnia) – poinformowała stacja.

