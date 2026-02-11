Quiz sportowcy PRL. Sprawdź, czy ich pamiętasz

Można rzec, iż w okresie PRL-u sport w Polsce przeżywał swoisty rozkwit. Inwestowano w szkolenie młodzieży, tworzono kluby sportowe finansowane przez zakłady pracy, a zawodnicy byli często formalnie zatrudnieni jako pracownicy fabryk, ale poświęcali się jedynie treningom. Z jednej strony, zapewniało to systematyczny rozwój sportu i wysoką jakość szkolenia, ale z drugiej - ograniczało możliwości sportowców. Wyjazdy zagraniczne były kontrolowane przez władze, a wielu zawodników nie miało szans na profesjonalne kariery poza krajem. Władze komunistyczne ingerowały w ich życie prywatne i decyzje zawodowe. Mimo tych ograniczeń polscy sportowcy zdobywali medale nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej, między innymi na mistrzostwach Europy i świata, a także igrzyskach olimpijskich. Ten quiz sprawdzi, ile pamiętacie o sukcesach polskich sportowców w okresie Polski Ludowej. Jesteście gotowi podjąć wyzwanie?

Quiz. Wielcy sportowcy czasów PRL-u. Sprawdź, czy ich pamiętasz Pytanie 1 z 15 Ile medali olimpijskich zdobyła Irena Szewińska? 3 7 5 Następne pytanie