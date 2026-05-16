Legia koszykarzy w drodze po mistrzostwo. Co na to były kapitan?

Legia Warszawa koszykarzy zachwyca formą

Łukasz Wilczek, były kapitan, który w 2017 roku wprowadził Legię do ekstraklasy po 14 latach przerwy, obserwował zwycięstwo zespołu z MKS Dąbrowa Górnicza (100:66). Wówczas Legia była najlepsza w 1. lidze, pokonując w finale GTK Gliwice 3-0. Jego obecne wrażenia z gry stołecznej drużyny są bardzo pozytywne.

Wilczek podkreślił, że dzisiejsza Legia prezentuje się znacznie lepiej niż drużyna z poprzedniego sezonu walcząca o mistrzostwo. Uważa, że obecny skład jest znacznie bardziej zbilansowany i dysponuje większymi umiejętnościami ofensywnymi. Emocje zawsze towarzyszą mu podczas wizyt w tej hali.

„Po meczu z MKS mogę powiedzieć, że widziałem drużynę, która idzie po mistrzostwo” – przyznał były kapitan.

Jak Łukasz Wilczek trafił do Legii?

Pochodzący z Łomży koszykarz trafił do Legii Warszawa nieco przypadkowo, będąc wcześniej zawodnikiem Twardych Pierników Toruń. W sezonie 2014/15 toruński klub otrzymał dziką kartę na występy w ekstraklasie, co mogło zmienić plany Wilczka.

Decyzja o przenosinach do Legii, która wówczas awansowała do 1. ligi, zapadła po jednej rozmowie z prezesem Jarosławem Jankowskim. Mimo że wydawało się to krokiem wstecz w karierze, Wilczek określił to jako najlepszą przygodę swojego życia, choć żałuje kontuzji pod koniec sezonu.

Legia faworytem mistrzostw Polski?

Zdaniem Wilczka, Legia jest obecnie głównym faworytem w walce o mistrzostwo kraju, co stanowi nową sytuację dla zespołu. W minionym sezonie stołeczna drużyna startowała z czwartej pozycji w play-offach, pokonując Anwil Włocławek 3-0 w półfinale i Górnika Zamek Książ Wałbrzych 3-1 w ćwierćfinale.

W ubiegłym sezonie Legia Warszawa sięgnęła po złoto po wyrównanej rywalizacji, pokonując Start Lublin 4-3. W obecnych rozgrywkach Orlen Basket Ligi pod wodzą estońskiego trenera Heiko Rannuli zajęła pierwsze miejsce z bilansem 21-9, wyprzedzając Kinga Szczecin, którego pokonała 88:84 po dogrywce w ostatniej kolejce.

„Legia jest teraz faworytem i jest tylko pytanie, czy to nie zaszkodzi drużynie” - dodał.

Andrzej Pluta MVP sezonu. Co dalej?

Łukasz Wilczek, choć obecnie gra amatorsko i sponsoruje lokalną drużynę restauracją w Łomży, śledzi na bieżąco ekstraklasę koszykarzy. Ma również rodzinę – cudowną żonę i trzy córki, które, ku zaskoczeniu, nie będą trenować koszykówki.

Były kapitan Legii wyraża duże uznanie dla postępów Andrzeja Pluty, który został wybrany przez trenerów OBL najlepszym zawodnikiem (MVP) i najlepszym Polakiem sezonu zasadniczego. Wilczek kibicuje Plucie i ma nadzieję, że pozostanie w Legii, choć przewiduje, że czas na grę za granicą wkrótce nadejdzie.

Historyczne sukcesy Legii koszykarzy

Legia Warszawa wywalczyła awans do ekstraklasy w 2017 roku, czyli rok po obchodach stulecia założenia klubu. Pierwszy tytuł mistrza Polski zdobyła 21 stycznia 1956 roku, występując wówczas jako Centralny Wojskowy Klub Sportowy Warszawa.

„Zieloni Kanonierzy” dominowali w latach 60., zdobywając sześć kolejnych tytułów mistrzowskich w latach 1957, 1960-1961, 1963, 1966 i 1969. Siódmy tytuł, po 56 latach przerwy, zgodnie z informacją, Legia zdobyła w czerwcu 2025 roku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.