Legia koszykarzy w drodze po mistrzostwo. Co na to były kapitan?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-16 11:15

Łukasz Wilczek, były kapitan Legii Warszawa, który w 2017 roku wprowadził stołeczną drużynę do ekstraklasy koszykarzy, wyraził podziw dla obecnej formy zespołu. Po imponującym zwycięstwie Legii Warszawa koszykarzy nad MKS Dąbrowa Górnicza, Wilczek podzielił się swoimi spostrzeżeniami, sugerując, że widział drużynę aspirującą do mistrzostwa kraju. Jego słowa wzbudzają wiele pytań o realne szanse Legii na zdobycie tytułu w tym sezonie.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, centralnie, leży pomarańczowa piłka do koszykówki z czarnymi liniami. Nad nią widać dwie stopy w powietrzu, ubrane w białe sportowe buty z czarnymi sznurowadłami i czarnym logo Nike. Nogi noszą czarne skarpetki z białym logo NBA na lewej stopie. Stopy unoszą się nad parkietem, który jest jasnobrązowy z wyraźnymi liniami, w tym jedną czerwoną linią na dole kadru. W tle, po prawej stronie, widać niebieski stojak z koszem do koszykówki, a dalej ciemne, rozmyte trybuny.

Legia Warszawa koszykarzy zachwyca formą

Łukasz Wilczek, były kapitan, który w 2017 roku wprowadził Legię do ekstraklasy po 14 latach przerwy, obserwował zwycięstwo zespołu z MKS Dąbrowa Górnicza (100:66). Wówczas Legia była najlepsza w 1. lidze, pokonując w finale GTK Gliwice 3-0. Jego obecne wrażenia z gry stołecznej drużyny są bardzo pozytywne.

Wilczek podkreślił, że dzisiejsza Legia prezentuje się znacznie lepiej niż drużyna z poprzedniego sezonu walcząca o mistrzostwo. Uważa, że obecny skład jest znacznie bardziej zbilansowany i dysponuje większymi umiejętnościami ofensywnymi. Emocje zawsze towarzyszą mu podczas wizyt w tej hali.

„Po meczu z MKS mogę powiedzieć, że widziałem drużynę, która idzie po mistrzostwo” – przyznał były kapitan.

Jak Łukasz Wilczek trafił do Legii?

Pochodzący z Łomży koszykarz trafił do Legii Warszawa nieco przypadkowo, będąc wcześniej zawodnikiem Twardych Pierników Toruń. W sezonie 2014/15 toruński klub otrzymał dziką kartę na występy w ekstraklasie, co mogło zmienić plany Wilczka.

Decyzja o przenosinach do Legii, która wówczas awansowała do 1. ligi, zapadła po jednej rozmowie z prezesem Jarosławem Jankowskim. Mimo że wydawało się to krokiem wstecz w karierze, Wilczek określił to jako najlepszą przygodę swojego życia, choć żałuje kontuzji pod koniec sezonu.

Legia faworytem mistrzostw Polski?

Zdaniem Wilczka, Legia jest obecnie głównym faworytem w walce o mistrzostwo kraju, co stanowi nową sytuację dla zespołu. W minionym sezonie stołeczna drużyna startowała z czwartej pozycji w play-offach, pokonując Anwil Włocławek 3-0 w półfinale i Górnika Zamek Książ Wałbrzych 3-1 w ćwierćfinale.

W ubiegłym sezonie Legia Warszawa sięgnęła po złoto po wyrównanej rywalizacji, pokonując Start Lublin 4-3. W obecnych rozgrywkach Orlen Basket Ligi pod wodzą estońskiego trenera Heiko Rannuli zajęła pierwsze miejsce z bilansem 21-9, wyprzedzając Kinga Szczecin, którego pokonała 88:84 po dogrywce w ostatniej kolejce.

„Legia jest teraz faworytem i jest tylko pytanie, czy to nie zaszkodzi drużynie” - dodał.

Andrzej Pluta MVP sezonu. Co dalej?

Łukasz Wilczek, choć obecnie gra amatorsko i sponsoruje lokalną drużynę restauracją w Łomży, śledzi na bieżąco ekstraklasę koszykarzy. Ma również rodzinę – cudowną żonę i trzy córki, które, ku zaskoczeniu, nie będą trenować koszykówki.

Były kapitan Legii wyraża duże uznanie dla postępów Andrzeja Pluty, który został wybrany przez trenerów OBL najlepszym zawodnikiem (MVP) i najlepszym Polakiem sezonu zasadniczego. Wilczek kibicuje Plucie i ma nadzieję, że pozostanie w Legii, choć przewiduje, że czas na grę za granicą wkrótce nadejdzie.

Historyczne sukcesy Legii koszykarzy

Legia Warszawa wywalczyła awans do ekstraklasy w 2017 roku, czyli rok po obchodach stulecia założenia klubu. Pierwszy tytuł mistrza Polski zdobyła 21 stycznia 1956 roku, występując wówczas jako Centralny Wojskowy Klub Sportowy Warszawa.

„Zieloni Kanonierzy” dominowali w latach 60., zdobywając sześć kolejnych tytułów mistrzowskich w latach 1957, 1960-1961, 1963, 1966 i 1969. Siódmy tytuł, po 56 latach przerwy, zgodnie z informacją, Legia zdobyła w czerwcu 2025 roku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.