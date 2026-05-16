Jagiellonia Białystok walczy o mistrzostwo. Czy Adrian Siemieniec poprowadzi zespół do historycznego sukcesu?

Sytuacja Jagiellonii w walce o mistrzowski tytuł

Jagiellonia Białystok umocniła swoją pozycję na drugim miejscu w tabeli Ekstraklasy po zwycięstwie 2:0 nad Rakowem Częstochowa. Ten wynik jest kluczowy, ponieważ dzięki korzystnemu bilansowi dwumeczu, białostoczanie wyprzedzą Raków nawet przy równej liczbie punktów na koniec sezonu.

Przed 33. kolejką Jagiellonia zmierzy się w niedzielę w Katowicach z GKS, drużyną zajmującą piąte miejsce, która również walczy o europejskie puchary. GKS traci cztery punkty do Jagiellonii, ale tylko jeden do Rakowa. W kontekście walki o czołowe lokaty, istotne jest również to, że KGHM Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin.

"Na tym etapie rozgrywek liczą się przede wszystkim punkty, a to, że chcemy grać lepiej w piłkę to oczywiste i nad tym będziemy pracować. Ale zawsze jest przyjemniej wyciągać wnioski z wygranych spotkań" - podkreślił trener Siemieniec, odnosząc się do taktyki przyjętej na środowy mecz z Rakowem.

Droga do mistrzostwa i nadchodzące wyzwania Jagiellonii

Po zwycięstwach nad Rakowem i Pogonią, Jagiellonia Białystok jest jedyną drużyną, która może jeszcze rywalizować z Lechem Poznań o mistrzowski tytuł. Jeśli drużyna Siemieńca wygra oba swoje pozostałe spotkania, zapewni sobie co najmniej drugie miejsce w tabeli, co byłoby dużym sukcesem po problemach w rundzie wiosennej.

Trener Siemieniec podkreślił, że GKS ma świetny sezon i jest „na fali”, co zapowiada trudny mecz. Mimo to, szkoleniowiec wierzy, że Jagiellonia, będąc w dobrym momencie i nabierając pewności siebie, będzie w stanie zdobyć kolejne punkty w Katowicach.

"Ustawiliśmy się w bardzo dobrej pozycji, ale jeszcze niczego sobie nie zagwarantowaliśmy, wszystko jest sprawą otwartą. W tak trudnym, szalonym i wyrównanym sezonie do końca trzeba utrzymać koncentrację i być skupionym na tym, by maksymalnie wykorzystać potencjał tych dwóch spotkań" - zaznaczył Siemieniec.

Kto zagra w meczu GKS – Jagiellonia?

W najbliższym meczu przeciwko GKS Katowice, Jagiellonia Białystok będzie musiała sobie poradzić bez swojego kapitana i jednego z liderów, Tarasa Romanczuka. Zawodnik będzie pauzował za otrzymane żółte kartki, co stanowi istotne osłabienie środka pola drużyny.

Adrian Siemieniec zwrócił jednak uwagę, że w końcówce rozgrywek odpowiedzialność w drużynie rozkłada się na większą liczbę zawodników. Kilku piłkarzy, którzy wcześniej grali mniej, zaczęło pokazywać zwyżkę formy, co dodaje zespołowi energii i intensywności w kluczowym momencie sezonu.

"Kilku piłkarzy wcześniej grało mniej, a dzisiaj mogą dać dużą energię, intensywność zespołowi i mu pomóc. I to jest świetne, bo potrzebowaliśmy tego w końcówce sezonu" - podkreślił szkoleniowiec.

Kiedy odbędzie się mecz GKS – Jagiellonia?

Początek meczu pomiędzy GKS Katowice a Jagiellonią Białystok zaplanowany jest na niedzielę. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:45, a jego wynik będzie miał ogromny wpływ na dalsze losy walki o mistrzostwo Ekstraklasy oraz miejsca premiowane grą w europejskich pucharach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.