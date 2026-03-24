Agnieszka Kaczorowska znika z "Klanu". Aktorka poprosiła o przerwę po 27 latach na planie

Spis treści
Agnieszka Kaczorowska odchodzi z "Klanu" po 27 latach
Agnieszka Kaczorowska zasiliła szeregi ekipy kultowego serialu TVP1 "Klan" w 1999 roku, mając zaledwie niespełna siedem lat. Na planie produkcji odnalazła się doskonale. Przez długi czas łączyła wcielanie się w adoptowaną córkę Grażynki (w tej roli 62-letnia Małgorzata Ostrowska-Królikowska) ze swoją ogromną miłością do tańca. To przyniosło jej oddaną rzeszę sympatyków. Obecnie gwiazda z powodzeniem zarabia również jako influencerka, promując różnorodne artykuły w sieci. Wielokrotnie zapewniała jednak, że mimo wieloletniej obecności na ekranie i znacznie lepszych dochodów z innych źródeł, nie planuje rezygnować z gry w "Klanie". Tymczasem, jak wynika z naszych ustaleń, ostatecznie zdecydowała się powiedzieć pas. Odkryliśmy powody tej zaskakującej decyzji.
Jest zmęczona i poprosiła scenarzystów o urlop. Ostatnio przez to, że jej bohaterka się rozwodzi, była tam mocno eksploatowana. Zaczęło być to dla niej kłopotliwe, bo sama w życiu prywatnym ma trochę za uszami, a tam przy okazji zdrady jej męża, Bożenka zaczęła być wielką obrończynią moralności. Doszła do wniosku, że scenarzyści wykorzystali jej własne doświadczenia do promocji serialu i granie teraz zaczęło ją irytować. Niekomfortowe sceny się mnożyły
- zdradza w rozmowie z "Super Expressem" osoba z produkcji.
Kaczorowska reaguje na krytykę w sieci
Podobno Kaczorowską mocno dotykały opinie internautów, którzy na forach związanych z produkcją nieustannie wypominali, że skoro sama dopuściła się niewierności wobec męża, to wcielając się w załamaną zdradą Bożenkę, ma szansę zrozumieć, co czuł jej były partner, 37-letni Maciej Pela. Małżonkowie zakończyli swój związek rozwodem w listopadzie 2025 roku i ich obecne stosunki są dość chłodne. Warto przypomnieć, że początkowo plotkowano o jej relacji z pewnym dźwiękowcem na planie programu "Królowa przetrwania", a zaledwie kilka miesięcy po tych doniesieniach Kaczorowska związała się z 46-letnim Marcinem Rogacewiczem.
Bożenka zniknie z "Klanu". Wyjedzie z Polski
Wątek niewierności Miłosza (39-letni Konrad Darocha) został odkryty przez Bożenkę pod koniec minionego roku. Okazało się, że jej mąż wdał się w romans z koleżanką z pracy podczas delegacji lata temu, a efektem tego jest ich syn - Miłoszek Junior. Od tamtej pory postać grana przez Agnieszkę jest niezwykle nerwowa i zdecydowanie odrzuca pomysł patchworkowej rodziny, dystansując się od męża oraz jego rodziców.
W jaki sposób scenarzyści zamierzają wybrnąć z tej sytuacji? Wkrótce Bożenka nagle zniknie. Widzowie dowiedzą się, że bez żadnego uprzedzenia wyjechała do swojej siostry Kasi (27-letnia Julia Królikowska), która mieszka w Hamburgu. Na ten moment nie ma żadnych informacji o tym, kiedy mogłaby powrócić.
Agnieszka cieszy się, że będzie mogła teraz skupić się na spektaklu z Marcinem i nie spalać energii na granie Bożenki. Bo chce otaczać się tylko dobrą aurą. Ma nadzieję, że jak zdecyduje się wrócić, to upłynie tyle czasu, że Bożenka nie będzie już płakać i wtedy znowu praca na planie będzie dla niej komfortowa
— uzupełnia informator "Super Expressu".
Co myślicie?
