Agnieszka Kaczorowska znika z "Klanu". Aktorka poprosiła o przerwę po 27 latach na planie

Monika Tumińska
Aga Kwiatkowska
2026-03-24 8:40

Najpierw Elżunia (Barbara Bursztynowicz, 72 l.), a teraz Bożenka (Agnieszka Kaczorowska, 33 l.). Jak donosi "Super Express", wkrótce widzowie "Klanu" będą musieli pogodzić się ze zniknięciem kolejnej głównej postaci, która budzi ogromne emocje. Tego nikt się nie spodziewał!

Agnieszka Kaczorowska odchodzi z "Klanu" po 27 latach

Agnieszka Kaczorowska zasiliła szeregi ekipy kultowego serialu TVP1 "Klan" w 1999 roku, mając zaledwie niespełna siedem lat. Na planie produkcji odnalazła się doskonale. Przez długi czas łączyła wcielanie się w adoptowaną córkę Grażynki (w tej roli 62-letnia Małgorzata Ostrowska-Królikowska) ze swoją ogromną miłością do tańca. To przyniosło jej oddaną rzeszę sympatyków. Obecnie gwiazda z powodzeniem zarabia również jako influencerka, promując różnorodne artykuły w sieci. Wielokrotnie zapewniała jednak, że mimo wieloletniej obecności na ekranie i znacznie lepszych dochodów z innych źródeł, nie planuje rezygnować z gry w "Klanie". Tymczasem, jak wynika z naszych ustaleń, ostatecznie zdecydowała się powiedzieć pas. Odkryliśmy powody tej zaskakującej decyzji.

Jest zmęczona i poprosiła scenarzystów o urlop. Ostatnio przez to, że jej bohaterka się rozwodzi, była tam mocno eksploatowana. Zaczęło być to dla niej kłopotliwe, bo sama w życiu prywatnym ma trochę za uszami, a tam przy okazji zdrady jej męża, Bożenka zaczęła być wielką obrończynią moralności. Doszła do wniosku, że scenarzyści wykorzystali jej własne doświadczenia do promocji serialu i granie teraz zaczęło ją irytować. Niekomfortowe sceny się mnożyły

- zdradza w rozmowie z "Super Expressem" osoba z produkcji.

Kaczorowska reaguje na krytykę w sieci

Podobno Kaczorowską mocno dotykały opinie internautów, którzy na forach związanych z produkcją nieustannie wypominali, że skoro sama dopuściła się niewierności wobec męża, to wcielając się w załamaną zdradą Bożenkę, ma szansę zrozumieć, co czuł jej były partner, 37-letni Maciej Pela. Małżonkowie zakończyli swój związek rozwodem w listopadzie 2025 roku i ich obecne stosunki są dość chłodne. Warto przypomnieć, że początkowo plotkowano o jej relacji z pewnym dźwiękowcem na planie programu "Królowa przetrwania", a zaledwie kilka miesięcy po tych doniesieniach Kaczorowska związała się z 46-letnim Marcinem Rogacewiczem.

Bożenka zniknie z "Klanu". Wyjedzie z Polski

Wątek niewierności Miłosza (39-letni Konrad Darocha) został odkryty przez Bożenkę pod koniec minionego roku. Okazało się, że jej mąż wdał się w romans z koleżanką z pracy podczas delegacji lata temu, a efektem tego jest ich syn - Miłoszek Junior. Od tamtej pory postać grana przez Agnieszkę jest niezwykle nerwowa i zdecydowanie odrzuca pomysł patchworkowej rodziny, dystansując się od męża oraz jego rodziców.

W jaki sposób scenarzyści zamierzają wybrnąć z tej sytuacji? Wkrótce Bożenka nagle zniknie. Widzowie dowiedzą się, że bez żadnego uprzedzenia wyjechała do swojej siostry Kasi (27-letnia Julia Królikowska), która mieszka w Hamburgu. Na ten moment nie ma żadnych informacji o tym, kiedy mogłaby powrócić.

Agnieszka cieszy się, że będzie mogła teraz skupić się na spektaklu z Marcinem i nie spalać energii na granie Bożenki. Bo chce otaczać się tylko dobrą aurą. Ma nadzieję, że jak zdecyduje się wrócić, to upłynie tyle czasu, że Bożenka nie będzie już płakać i wtedy znowu praca na planie będzie dla niej komfortowa

— uzupełnia informator "Super Expressu".

