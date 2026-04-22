Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty? Wiesz, ile to jest 90+10×5−10×4=?

Regularny trening mózgu to klucz do utrzymania sprawności umysłowej na długie lata.

Zagadki i łamigłówki matematyczne to doskonały sposób na codzienną gimnastykę pamięci i koncentracji.

Sprawdź, czy pamiętasz kolejność działań i czy twój umysł jest w szczytowej formie.

Tak jak ciało potrzebuje ruchu, aby zachować sprawność, tak mózg wymaga regularnej aktywności, by pozostać bystry, skoncentrowany i odporny na procesy starzenia. Brak stymulacji może prowadzić do pogorszenia zdolności zapamiętywania, wolniejszego myślenia i trudności z koncentracją. Jednym z najlepszych sposobów na trening umysłu są różnego rodzaju zagadki i łamigłówki matematyczne. Rozwiązywanie ich angażuje wiele obszarów mózgu jednocześnie - wymaga logicznego myślenia, analizy, skupienia i kreatywności. To właśnie dzięki temu stanowią one tak skuteczne narzędzie wspierające rozwój funkcji poznawczych.

Warto pamiętać, że trening mózgu nie musi być nudny ani monotonny. Zagadki matematyczne mogą przyjmować różne formy - od prostych łamigłówek logicznych po bardziej złożone zadania wymagające sprytu i nieszablonowego podejścia. Dzięki temu każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Wiecie już, ile to jest 90+10×5−10×4=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

90+10×5−10×4=? - rozwiązanie krok po kroku

Działanie obliczamy zgodnie z kolejnością wykonywania działań (najpierw mnożenie, potem dodawanie i odejmowanie):

1. Najpierw obliczamy mnożenia:

10 × 5 = 50

10 × 4 = 40

2. Teraz podstawiamy do wyrażenia:

90 + 50 − 40

3. Następnie wykonujemy działania od lewej do prawej:

90 + 50 = 140

140 − 40 = 100

Ostateczny wynik: 90+10×5−10×4=100

Czy udało wam się uzyskać poprawną odpowiedź? Jeśli tak, gratulacje! Wszystko wskazuje na to, iż uważaliście na lekcjach matematyki w podstawówce.