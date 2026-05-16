Aluron Zawiercie marzy o sukcesie w Lidze Mistrzów. Mistrz Polski gotowy na Final Four

Historyczny triumf w PlusLidze. Teraz czas na Europę
Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie mają na swoim koncie świeży, historyczny sukces w rozgrywkach PlusLigi. Po niezwykle emocjonującym finale pokonali Bogdankę, choć początkowo wydawało się, że są na przegranej pozycji. Drużyna zdołała jednak odwrócić losy rywalizacji, biorąc rewanż za zeszłoroczną porażkę i zdobywając pierwszy tytuł mistrzowski dla klubu z Zawiercia.
Ziraat Bankkart Ankara pierwszym rywalem w drodze po marzenia
Teraz mistrzowie Polski mają przed sobą nowy cel - triumf w Final Four Ligi Mistrzów. Rok temu dotarli do finału, gdzie musieli uznać wyższość Perugii. Tym razem w pierwszym starciu w Turynie czeka ich potyczka z tureckim zespołem Ziraat Bankkart Ankara. W barwach rywali zagra Tomasz Fornal, który już ogłosił, że po obecnym sezonie opuści szeregi mistrza Turcji.
- W Final Four spotykają się drużyny na najwyższym poziomie - powiedział Bartłomiej Bołądź w programie "SiatCast" w Polsacie Sport. - Na pewno Ziraat jest mocny. W ostatnich wywiadach mówiłem o tym i będę się tego trzymał: jeśli zagramy na swoim poziomie, to pokazywaliśmy, że potrafimy wygrywać z każdym - zaznaczył.
Kluczowe detale i chęć przełamania złej passy
Jakub Popiwczak, libero mistrzowskiej ekipy z Zawiercia, podchodzi do turnieju z ogromną motywacją. Zawodnik chce za wszelką cenę przerwać pasmo niepowodzeń w tych prestiżowych rozgrywkach, ponieważ już dwukrotnie nie udało mu się zdobyć trofeum Ligi Mistrzów. Popiwczak wierzy, że do trzech razy sztuka i tym razem to on będzie świętował sukces.
- Dwa razy w życiu wygrałem mistrzostwo Polski - przypomniał Popiwczak po triumfie z Bogdanką. - I dwa razy po nim wbiłem gwoździa, przegrywając finał Ligi Mistrzów. Po tym mistrzostwie muszę coś zmienić - dodał tajemniczo w Polsacie Sport.
W drużynie Aluronu panuje pełna świadomość siły mistrza Turcji, ale nie brakuje również wiary we własne możliwości. Zawodnicy liczą na zaciętą walkę o najważniejsze trofeum.
- Czeka nas dość poważne zadanie i kolejny cel, który nam przyświeca - podkreślił Jurij Gladyr.
Bartosz Kwolek również wypowiedział się na temat nadchodzącego starcia, wskazując, że o wyniku mogą zdecydować niuanse.
- Decydować będzie dyspozycja dnia. Damy z siebie wszystko i zobaczymy, jak to się potoczy - wyznał Bartosz Kwolek.
Projekt Warszawa zagra z Perugią
W kolejnym pojedynku Final Four zobaczymy Projekt, który zmierzy się z Perugią. W barwach włoskiej drużyny gra Kamil Semeniuk, który niedawno świętował mistrzostwo. Damian Wojtaszek, reprezentujący barwy stołecznego klubu, w studiu Polsatu Sport postanowił w żartobliwy sposób zaczepić reprezentanta Polski.
- Czy jeszcze masz miejsce na brązowy medal? - zapytał Wojtaszek. - Na brązowy nie, ale na złoty tak - odparł Semeniuk.
Eksperci i kibice najczęściej wskazują właśnie Perugię jako głównego kandydata do ostatecznego zwycięstwa w rozgrywkach.
- Byłoby super zagrać dwa fajne spotkania w Turynie, a ostatnie z nich zakończyć zwycięstwem i zawiesić złoty medal - przyznał Semeniuk. - Najpierw musimy zmierzyć się z drużyną z Warszawy, z ciekawymi charakterami i bardzo dobrym poziomem gry. Przejdźmy Warszawę, co nie będzie łatwym zadaniem - stwierdził.