Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pokazali wspólny spektakl. Sceniczna namiętność na premierze

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz łączą miłość z biznesem

Żaden inny związek w polskiej branży rozrywkowej nie wywołuje ostatnio tylu dyskusji, co relacja 33-letniej Agnieszki Kaczorowskiej oraz 45-letniego Marcina Rogacewicza. Celebryci zbliżają się powoli do swojej pierwszej rocznicy, chociaż początkowo unikali jakichkolwiek oficjalnych wypowiedzi na temat rodzącego się uczucia. Zamiast tego pozwalali fotoreporterom na robienie sobie zdjęć, a w kolejnych tygodniach aktywnie podsycali medialne doniesienia za pomocą sugestywnych publikacji w mediach społecznościowych.

Ostateczne potwierdzenie krążących plotek nastąpiło podczas otwarcia siedemnastej odsłony popularnego programu "Taniec z Gwiazdami". Wymieniony na wizji namiętny pocałunek rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące charakteru znajomości tej dwójki. Wiele osób widziało w nich murowanych kandydatów do wygrania Kryształowej Kuli, jednak ostatecznie celebryci musieli opuścić taneczne show dosłownie na moment przed wielkim finałem.

Duet postanowił przekuć zdobytą popularność w zupełnie nowe wyzwania zawodowe i utrzymać zainteresowanie mediów. Zaraz po zakończeniu udziału w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" poinformowali opinię publiczną o rozpoczęciu prac nad własnym widowiskiem teatralnym. Wcześniej zapowiadali ten tajemniczy projekt poprzez materiały z plaży, gdzie gwiazda kusiła zmysłowymi ruchami na piasku u boku swojego partnera.

Zobacz również: Agnieszka Kaczorowska poważnie oberwała przez swoją willę za 1,5 mln zł. "To studnia bez dna"

Premiera sztuki Kaczorowskiej i Rogacewicza w warszawskim teatrze

Ich wspólne dzieło nosi tytuł "Siedem" i stanowi opowieść o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy „zaczynają swoje życie od nowa”. Pierwszy pokaz tego tanecznego przedstawienia zaplanowano na dziewiątego marca. Ciekawostką jest fakt, że tego samego poniedziałkowego wieczoru miało miejsce rozdanie Polskich Nagród Filmowych Orły, które przyciągnęło na czerwony dywan najbardziej rozpoznawalne nazwiska rodzimej kinematografii.

Konkurencja w postaci wielkiej gali nie przeszkodziła zakochanym w przyciągnięciu uwagi przedstawicieli show-biznesu. Na widowni warszawskiego teatru Garnizon Sztuki zasiadło liczne grono zaprzyjaźnionych celebrytów wspierających ten debiut. Wśród zaproszonych gości można było dostrzec między innymi Rafała Maseraka, Emilię Dankwę, Agatę Załęcką, Wojciecha Błacha, a także Annę Korcz oraz Dominikę Gwit.

Finałowe owacje przyniosły głównym bohaterom ogromne wzruszenie, którego w ogóle nie starali się maskować. Twarze aktorów rozpromieniała ogromna radość, a przed zgromadzoną publicznością chętnie wymieniali się gorącymi pocałunkami. Ta publiczna demonstracja uczuć mocno kontrastowała z niedawnymi doniesieniami o ich innej randce, podczas której według relacji świadków obojgu wyraźnie brakowało dobrego nastroju, pomimo idealnego wizerunku kreowanego wcześniej w sieci.

Zobacz również: Kaczorowska i Rogacewicz nie szczędzili sobie czułości. Aktor nagle dał nura pod krzesło

27

Sonda Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz do siebie pasują? Tak, ładna z nich para Nie, powinna zostać z Pelą