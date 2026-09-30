Marcelina Zawadzka pręży ciało w Hiszpanii. Pokazała się w skąpym bikini

Marcelina Zawadzka w związku z niemieckim biznesmenem

Swoją przygodę z rodzimym show-biznesem Marcelina Zawadzka rozpoczynała od modelingu. Triumf w plebiscycie Miss Polonia w 2011 roku zagwarantował jej rozpoznawalność, a wkrótce potem upomniały się o nią stacje telewizyjne. Obecnie jest jedną z czołowych twarzy telewizji Polsat.

Życie prywatne prezenterki również układa się pomyślnie. Jej życiowym partnerem jest Max Gloeckner, niemiecki przedsiębiorca zarządzający wieloma firmami. Pod koniec października 2024 roku para powitała na świecie syna Leonidasa. Zawadzka otwarcie opowiadała w sieci o tym, jak w okresie ciąży zmieniało się jej ciało.

W jednym z wywiadów przyznała wprost, że w trakcie oczekiwania na dziecko przybrała na wadze 25 kilogramów. Doszło nawet do tego, że w pewnym momencie przestała regularnie się ważyć. Mimo to po narodzinach syna błyskawicznie wróciła do dawnej, smukłej sylwetki.

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Marcelina Zawadzka na jachcie w Hiszpanii. Odsłania ciało w bikini

Przełom września i października gwiazda spędza z bliskimi na słonecznych, hiszpańskich wakacjach. Towarzyszy im zaufane grono znajomych, wśród których znalazła się między innymi Natalia Siwiec. Na swoim instagramowym profilu prezenterka szczegółowo dokumentuje przebieg wyjazdu.

Są miejsca, które mają w sobie coś wyjątkowego, a ich energia pozostaje z nami na długo. Es Vedrà jest jednym z nich - podobnie jak Sedona, w której powiedzieliśmy sobie "tak". Podobno Es Vedrà stanowi trzecie miejscem na świecie pod względem siły pola magnetycznego. Nie wiem, ile w tym nauki, a ile magii, ale jedno wiem na pewno - będąc tutaj, naprawdę można poczuć, że to miejsce ma w sobie coś niezwykłego. A Wy macie takie miejsca w Polsce albo na świecie, w których czujecie zupełnie inną energię? - rozmyślała na Instagramie prezenterka.

Ten refleksyjny wpis został zilustrowany serią ujęć wykonanych na luksusowym jachcie, przy basenie oraz podczas wizyty w restauracji. Szczególną uwagę internautów zwróciły rozczulające, rodzinne kadry z narzeczonym i niespełna dwuletnim dzieckiem. Obserwatorzy nie szczędzili również komplementów samej modelce. Na zdjęciach gwiazda Polsatu zaprezentowała się w kolorowych, skąpych strojach kąpielowych, które doskonale wyeksponowały jej nienaganną figurę.

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Marcelina Zawadzka szczerze o macierzyństwie. Takiego wyznania nikt się nie spodziewał!