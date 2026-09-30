Uczestnik "Idola" winny zabójstwa żony. Wśród dowodów SMS-y do kochanki

W stanie Ohio zapadł wyrok: znany z programu "Idol" wokalista jest winny zabójstwa swojej żony. 40-letni pastor w 2013 roku dał się poznać całej Ameryce za sprawą udziału w popularnym show, ale teraz kraj mówi o nim z zupełnie innych powodów. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Caleb Flynn winny zabójstwa żony. Uczestnik "American Idol" płakał przed sądem

Muzykujący pastor został oskarżony o zabójstwo swojej żony i niszczenie dowodów. W toku śledztwa wykazano m.in., że wbrew zeznaniom mężczyzny w czasie zbrodni jego telefon był aktywny i zmieniał swoje położenie. Mimo tego Caleb Flynn utrzymywał, że jest niewinny, a jego żona Ashley zginęła z rąk obcego włamywacza.

Zeznania przed sądem złożyło 40 świadków powołanych przez prokuraturę. Wśród nich znajdowała się Alleigha Botner - jak się okazało: młodsza o ponad 15 lat kochanka pastora. Przejęta kobieta potwierdziła, że romans trwał w chwili, w której doszło do zbrodni, a Flynn przyznał jej się do myśli o zabiciu żony. Co więcej, odczytała otrzymane od niego SMS-y na ten temat. Podjęcie decyzji zajęło ławie przysięgłych zaledwie dwie i pół godziny. Po uznaniu za winnego 40-latek opuścił salę sądową, płacząc.

- Żaden werdykt nie przywróci Ashley do życia, nie zwróci dziewczynkom ich mamy ani nie wymaże bólu, którego doświadcza nasza rodzina. Okrucieństwo tego, co stało się Ashley, i rzeczy, których musieliśmy wysłuchać oraz na nowo przeżyć, momentami wydawały się nie do zniesienia - odczytał prokurator w imieniu rodziny ofiary.

Pastorowi grozi dożywocie

Wymiar kary zostanie ogłoszony 5 października. Caleb Flynn może spędzić resztę życia w więzieniu bez możliwości warunkowego zwolnienia. Jego obrońca Patrick Mulligan zapowiedział już w rozmowie z mediami odwołanie od wyroku, podkreślając brak jednoznacznych dowodów na sprawstwo skazanego, zwłaszcza na premedytację zabójstwa, jak i brak odnalezienia narzędzia zbrodni.

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