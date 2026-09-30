Zaskakująca decyzja FIA. GP Bahrajnu odbędzie się na torze Sepang

Powrót F1 do Malezji

Pierwotnie wyścig Grand Prix Bahrajnu miał odbyć się 12 kwietnia na torze Sakhir. Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie, FIA odwołała zawody, podobnie jak planowane Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Decyzja o przeniesieniu wyścigu do Malezji zapadła w lipcu, w porozumieniu z Liberty Media i malezyjskimi władzami.

Malezyjski tor Sepang gościł ostatnio zmagania Formuły 1 w 2017 roku. Starania o przywrócenie imprezy trwały od blisko trzech lat, a prowadzono je z inicjatywy lokalnego ministra ds. młodzieży i sportu, dr. Mohammeda Taufiqa Johari. Tegoroczna impreza ma charakter jednorazowy i będzie nosić nazwę "Gulf Air Bahrain Grand Prix w Malezji".

Jak wygląda tor Sepang?

Zwycięzcą ostatniego wyścigu na Sepang, rozegranego w 2017 roku, był Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull. Na podium stanęli wówczas także Lewis Hamilton i Daniel Ricciardo. W stawce znajdą się kierowcy, którzy triumfowali w Malezji wcześniej: Hamilton (2014) oraz Fernando Alonso (2005, 2007, 2012). Będzie to zarazem debiut na tym obiekcie dla obecnego lidera mistrzostw, Kimiego Antonellego.

Rywalizacja główna wystartuje w niedzielę 4 października o godzinie 9:00 czasu polskiego. Wcześniej zaplanowano piątkowe treningi oraz sobotnie kwalifikacje. Trasa toru ma 5,543 km długości, co w wyścigu na 56 okrążeń da niezwykle wymagający dystans. Zawodnicy muszą być gotowi na ekstremalne, tropikalne warunki - wysokie temperatury do 35 st. C, dużą wilgotność i przelotne deszcze.