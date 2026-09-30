Oszustwo w Przemyślu. 17-latek wyłudził od seniorki blisko 50 000 zł

Oszustwo metodą na policjanta w Przemyślu

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ustalili, że na terenie Przemyśla może dojść do oszustwa. Informacje te niezwłocznie przekazano policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, którzy natychmiast podjęli działania. Mundurowi ustalili, że na telefon stacjonarny 86-letniej kobiety zadzwoniła osoba podająca się za jej córkę. Kobieta płakała przez telefon i prosiła o pomoc finansową, co miało skłonić seniorkę do działania.

Seniorka przekazała oszczędności fałszywemu funkcjonariuszowi

Po rozmowie z rzekomą córką telefon przejął mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Poinformował on 86-latkę, że jej córka spowodowała wypadek drogowy i konieczne jest przekazanie pieniędzy, aby mogła uniknąć odpowiedzialności karnej. Starsza kobieta uwierzyła w przedstawioną historię i chcąc pomóc bliskiej osobie, wydała blisko 50 000 zł. Gotówkę odebrał młody mężczyzna, określany mianem „odbieraka”, który zjawił się bezpośrednio w domu pokrzywdzonej.

Zatrzymanie 17-latka w pociągu do Zabrza

Policjanci pracujący nad sprawą ustalili rysopis sprawcy oraz informację, że młody człowiek wsiadł w Jarosławiu do pociągu jadącego w stronę Zabrza. Funkcjonariusze z Przemyśla nawiązali kontakt z mundurowymi z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, przekazując im szczegóły zdarzenia oraz opis podejrzanego. Gdy skład zatrzymał się na stacji w Zabrzu, policjanci zauważyli mężczyznę pasującego do opisu. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec województwa śląskiego, który został zatrzymany na miejscu przez funkcjonariuszy.

Areszt tymczasowy i grożąca kara za oszustwo

Podczas interwencji policjanci odzyskali całą kwotę blisko 50 000 zł, którą nastolatek odebrał od mieszkanki Przemyśla. Młody mężczyzna został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dotyczący oszustwa. Sąd Rejonowy w Przemyślu przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej i zastosował wobec 17-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mieszkańcowi województwa śląskiego za popełnione przestępstwo grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl