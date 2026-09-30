Kradzieże bydła w Niemczech. CBŚP rozbiło grupę przestępczą i zatrzymało dwóch Polaków

Współpraca polskich i niemieckich służb w sprawie kradzieży bydła

Funkcjonariusze CBŚP włączyli się w śledztwo dotyczące kradzieży bydła realizowane we współpracy ze stroną niemiecką. Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Praca śledczych pozwoliła na ustalenie tożsamości osób mogących mieć związek z przestępstwami oraz zidentyfikowanie pojazdu wykorzystywanego do transportu zwierząt. Zebrany materiał dowodowy umożliwił przeprowadzenie skoordynowanych działań na terenie Polski i Niemiec.

Zatrzymania podejrzanych w województwie lubuskim oraz w Niemczech

W wyniku podjętych działań zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 41 i 46 lat, którzy są obywatelami Polski. Do pierwszego zatrzymania doszło na obszarze województwa lubuskiego, gdzie ujęto jednego z podejrzanych. Drugi mężczyzna został zatrzymany na terytorium Niemiec przez tamtejsze służby po otrzymaniu informacji od polskiej policji. Obaj mężczyźni zostali objęci procedurami karnymi związanymi z ich udziałem w nielegalnym procederze.

Zarzuty prokuratorskie i tymczasowe aresztowania

Osoba zatrzymana w Polsce została doprowadzona do prokuratury we Wrocławiu, gdzie usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży bydła z włamaniem. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec tego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Drugi z podejrzanych przebywa obecnie w areszcie na terenie Niemiec i czeka na zakończenie procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania. Po przewiezieniu do Polski usłyszy on zarzuty dotyczące kierowania grupą przestępczą oraz kradzieży bydła na terenie Niemiec.

Identyfikacja zabezpieczonych zwierząt i dalsze kroki śledczych

Podczas przeprowadzonych czynności funkcjonariusze CBŚP odnaleźli 159 sztuk bydła różnych ras mięsnych. W działania zaangażowano specjalistów z zakresu weterynarii, którzy pobrali od zwierząt próbki do badań identyfikacyjnych. Zebrany materiał zostanie porównany z danymi z baz dotyczących miejsc kradzieży na terenie Niemiec, co pozwoli potwierdzić pochodzenie zabezpieczonych zwierząt. Policja podkreśla, że sprawa jest rozwojowa i trwają dalsze czynności zmierzające do ustalenia kolejnych osób zaangażowanych w ten proceder.

Źródło: Policja.pl