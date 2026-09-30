Zatrzymanie w Jaśle. Obywatele Rumunii ukradli miedź i paliwo za 45 000 zł

Srebrne Audi na szwajcarskich tablicach zauważone w Jaśle

W sobotę 26 września 2026 roku funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego w Jaśle wykazali się dużą spostrzegawczością podczas przeglądania mediów społecznościowych. W sieci natrafili na informację o sprawcach kradzieży, którzy w okolicach Krosna poruszali się srebrnym Audi z przyczepką. Oba pojazdy miały szwajcarskie tablice rejestracyjne, co ułatwiło ich późniejszą identyfikację. Około godziny 15:00 na ulicy Szajnochy w Jaśle policjanci dostrzegli opisany samochód i natychmiast zatrzymali go do kontroli.

Współpraca służb i ustalenia dotyczące kradzieży miedzi

W trakcie interwencji policjanci skontaktowali się z dyżurnym jasielskiej komendy, który w tym samym czasie otrzymywał informacje o poszukiwanym pojeździe od funkcjonariuszy z Krosna. Mundurowi ustalili, że trzej mężczyźni podróżujący Audi to obywatele Rumunii odpowiedzialni za kradzież w Bielsku-Białej. Ich łupem padło 700 kg miedzi oraz 20 litrów oleju napędowego. Wartość skradzionego mienia została oszacowana na kwotę przekraczającą 45 000 zł.

Wysokie mandaty za wykroczenia drogowe i zatrzymanie sprawców

Podczas szczegółowej kontroli drogowej okazało się, że Audi jest niesprawne technicznie, a kierowca i pasażerowie nie korzystali z pasów bezpieczeństwa. Za popełnione wykroczenia 30-letni kierujący został ukarany dwoma mandatami o łącznej wysokości 3100 zł. Pozostali dwaj mężczyźni w wieku 38 i 29 lat otrzymali mandaty w kwocie po 100 zł. Samochód sprawców został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a sami zatrzymani trafili do izby zatrzymań.

Przekazanie podejrzanych policji w Bielsku-Białej

Po zakończeniu czynności w Jaśle obywatele Rumunii zostali przekazani funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. To właśnie ta jednostka prowadzi dalsze postępowanie w sprawie kradzieży dokonanej na terenie województwa śląskiego. Dzięki czujności mundurowych z grupy SPEED sprawcy nie unikną odpowiedzialności za swoje czyny. Cała trójka pozostaje teraz do dyspozycji śledczych zajmujących się wyjaśnianiem okoliczności kradzieży.

Źródło: Policja.pl