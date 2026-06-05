Gwiazda Polsatu w kusym bikini. Marcelina Zawadzka pokazała niesamowitą sylwetkę na plaży

Marcelina Zawadzka w samym bikini na plaży! Deszczowa aura nie pokrzyżowała planów gwiazdy Polsatu

Początki kariery Marceliny Zawadzkiej w polskim show-biznesie wiązały się z pracą w modelingu. Zwycięstwo w wyborach Miss Polonia w 2011 roku sprawiło, że o kobiecie zrobiło się niezwykle głośno. Młoda gwiazda zawsze budziła zachwyt ze względu na perfekcyjną budowę ciała, która naturalnie uległa zmianom w czasie ciąży. Syn prezenterki w październiku obchodził swoje pierwsze urodziny, a ona sama bez problemu zgubiła ciążowe krągłości.

Twarz stacji Polsat prężnie funkcjonuje w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie śledzi przeszło 737 tysięcy fanów, którym Marcelina Zawadzka regularnie relacjonuje kulisy swojej pracy i życia prywatnego. Wśród publikowanych materiałów nie brakuje oczywiście rodzinnych kadrów. Wiadomo, że na ostatniej sesji zdjęciowej towarzyszył jej partner Max Gloeckner oraz mały Leonidas.

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Sonda Czy Marcelina Zawadzka to dobra prowadząca? Tak, jest boska! Nie, nie przemawia do mnie.

Figura Marceliny Zawadzkiej zachwyciła internautów. Wskoczyła na motor!

Mimo że romantyczne ujęcia z partnerem i synkiem bardzo spodobały się fanom, to w centrum uwagi znalazła się jednak sama Marcelina Zawadzka. Ubrana w modny, brązowy strój kąpielowy radośnie bawiła się na piasku, a w pewnym momencie wsiadła nawet na zaparkowany w pobliżu motocykl. Okazało się, że kapryśna, deszczowa pogoda nie była w stanie popsuć jej znakomitego nastroju.

Wpadajcie zobaczyć zdjęcia. W deszczu też może być fajnie (szczególnie latem) - napisała w instagramowej relacji.

Zmysłowe fotografie gwiazdy natychmiast wywołały falę pozytywnych reakcji wśród obserwatorów. Fani byli pod ogromnym wrażeniem zaprezentowanych ujęć.

Przepiękny klimat zdjęć! Wow; Nie mogę się napatrzeć, przepiękna; Urodzona modelka; Jesteś przepiękna. Max to szczęściarz; Nieprzyzwoicie piękna - piszą obserwujący.

Trzeba przyznać, że popularna prezenterka znajduje się obecnie w życiowej formie i ma powody do dumy. Modelka doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich atutów i bardzo chętnie je eksponuje przy każdej nadarzającej się okazji.

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