Awantura w Lubinie. 18-latek zatrzymany za użycie noża

Nocna szarpanina przed lokalem w Lubinie

W nocy z 26 na 27 września 2026 roku dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubinie otrzymał zgłoszenie o szarpaninie przed jednym z lokali na terenie miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że w zdarzeniu bierze udział kilkanaście osób, a jeden z uczestników używa niebezpiecznego narzędzia w postaci noża. Na miejsce natychmiast wysłano policjantów z różnych pionów, którzy rozpoczęli intensywne czynności mające na celu ustalenie wszystkich uczestników oraz dokładnego przebiegu tego zajścia. W toku prowadzonych działań mundurowi zatrzymali do sprawy łącznie 12 osób.

Dwaj 20-latkowie trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami

W wyniku nocnej awantury poważnie ucierpiało dwóch 20-letnich mężczyzn, którzy doznali ciężkich obrażeń ciała. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Lubinie oraz Legnicy, gdzie musieli zostać poddani operacjom. Z informacji przekazanych przez lekarzy wynikało, że rany odniesione przez młodych mężczyzn stanowiły realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Policjanci szczegółowo zweryfikowali również sygnały dotyczące możliwego użycia broni palnej, jednak przeprowadzone czynności nie potwierdziły, aby podczas zdarzenia doszło do jej wykorzystania w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Szybkie zatrzymanie 18-letniego mieszkańca Lubina

Jak ustalili funkcjonariusze, podejrzewany o zranienie dwóch mężczyzn 18-latek uciekł z miejsca zdarzenia zaraz po zajściu. Dzięki działaniom operacyjnym policjanci bardzo szybko wytypowali pojazd, którym mógł się poruszać poszukiwany lubinianin. Samochód został namierzony, a podróżujący nim młody mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia mu zarzutów dotyczących spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla sprawcy

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 18-latka najsurowszy środek zapobiegawczy, którym jest tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Mieszkaniec Lubina usłyszał zarzuty z artykułu 156 oraz 159 Kodeksu karnego, za co grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora w dalszym ciągu prowadzą czynności, aby szczegółowo wyjaśnić wszystkie okoliczności oraz ostateczny przebieg nocnego zdarzenia przed lokalem.

Źródło: Policja.pl