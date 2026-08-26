Julia Wieniawa w jury "Tańca z Gwiazdami"! Agustin Egurrola komentuje tę decyzję

Telewizja Polsat potwierdza: Julia Wieniawa będzie nową jurorką w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W ramach spekulacji o potencjalnych wyborach produkcji show to właśnie jej nazwisko było odmieniane przez wszystkie przypadki. Popularna aktorka i wokalistka niedawno poinformowała o swoim odejściu z komisji w innym telewizyjnym hicie - "Mam Talent!". Co na to jej kolega z jury, Agustin Egurrola?

Julia Wieniawa w jury "Tańca z Gwiazdami". To już pewne

26 sierpnia Polsat potwierdził, że młoda artystka będzie czwartą jurorką w jego flagowym programie "Taniec z Gwiazdami". Julia Wieniawa zastąpi w sędziowskim fotelu aktorkę Ewę Kasprzyk, która pożegnała się z show po kilku sezonach punktowania uczestników. Plotki dotyczące tego wyboru wybrzmiewały w kuluarach show-biznesu już od dawna, a opinie widzów były podzielone. Nie da się jednak ukryć, że przejście gwiazdy z jury popularnego programu TVN do jury u konkurencji to jedno z najgorętszych wydarzeń tej jesieni, jeśli chodzi o polską telewizję.

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Agustin Egurrola ma jasne zdanie. Współpracował z Wieniawą w "Mam talent!"

Tuż przed tym, jak plotki stały się faktem, potencjalne przejście byłej koleżanki z jury do innego programu ocenił Agustin Egurrola. Choreograf i tancerz wrócił do panelu w "Mam Talent!" i to właśnie tam współpracowała z nim Wieniawa. Podczas tegorocznej edycji Top of the Top Sopot Festival w rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla Eska.pl nie ukrywa, że jest mu smutno z powodu jej odejścia. Jest jednak pewny, że Julia Wieniawa doskonale sprawdzi się w jury programu, który zna z własnego doświadczenia.

- Cały czas jest mi przykro, że już jej z nami nie będzie. No ale jeżeli podejmie taką decyzję i będzie w programie 'Taniec z Gwiazdami'... Była w tym programie, zna dobrze ten program, wie, na czym on polega, była też dobrą jurorką w naszym programie, więc myślę, że na pewno będzie wartością - powiedział nam Egurrola.

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