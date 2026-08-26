Julia Wieniawa oficjalnie jurorką "Tańca z Gwiazdami". Polsat potwierdza. "Słyszeliśmy, że ma talent"

Julia Wieniawa w "Tańcu z Gwiazdami"

Julia Wieniawa od jesieni będzie gwiazdą Polsatu. Po latach wraca do programu "Taniec z Gwiazdami". Kiedyś - jako uczestniczka - zajęła w nim drugie miejsce. Wiele osób uważało, że była zdecydowanie najlepsza i zasługiwała na wygraną. Teraz pojawi się w show w roli, która potwierdza jej umiejętności i doświadczenie taneczne. Od wielu tygodni spekulowano, że to właśnie Julia Wieniawa zastąpi Ewę Kasprzyk za stołem jurorskim. Polsat długo skrywał prawdę, ale teraz już wiemy, że młoda gwiazda faktycznie będzie oceniać uczestników nadchodzącej edycji tanecznego hitu telewizji.

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Julia Wieniawa szczerze o swojej karierze. Wskazała najlepsze role | WYWIAD

Wieniawa przeszła z TVN do Polsatu

Tym samym Julia Wieniawa stała się kolejną gwiazdą, która zrezygnowała ze współpracy z TVN, aby przejść do Polsatu. Przypominamy, że jeszcze kilka tygodni temu była jurorką "Mam talent!". Jej rezygnacja była zaskakująca, ale już wiemy, że Polsat złożył jej lepszą ofertę. Stacja Edwarda Miszczaka nie zamierza ukrywać, że jest dumna z tego transferu. - Słyszeliśmy, że ma talent.Julia Wieniawa nową jurorką programu "Taniec z Gwiazdami" - czytamy w opisie spotu reklamowego, który ewidentnie nawiązuje do poprzedniego programu Wieniawy.

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"Taniec z Gwiazdami" - wszystkie pary

Wszystkie pary jesiennej edycji wyglądają następująco: