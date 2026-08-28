Sprawa Doroty R. o reklamę suplementów wstrzymana. Sąd zwraca akt oskarżenia

Spis treści Sprawa suplementów Doroty R. Sąd zwraca akt oskarżenia

Sprawa suplementów Doroty R. Sąd zwraca akt oskarżenia

Piosenkarka Dorota R. czeka na proces związany z promowaniem suplementów diety w formie, która mogła sugerować ich lecznicze działanie. Dokumenty oskarżycielskie trafiły do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, jednak sprawa nie przeszła jeszcze do fazy sądowej. Wymiar sprawiedliwości musi poczekać na działania prokuratury.

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Problemy artystki wynikają z jej publicznych wypowiedzi o produktach "Doda D’eau Mega Colostrum" oraz "Hashi Gummies". Dorota R. przekonywała, że dzięki tym preparatom i zmianie diety udało jej się "zaleczyć" chorą tarczycę. Te słowa przyciągnęły uwagę Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który w maju 2025 roku zawiadomił śledczych o możliwym złamaniu przepisów Prawa farmaceutycznego.

Po zbadaniu sprawy, w sierpniu 2026 roku warszawska Prokuratura Okręgowa przygotowała akt oskarżenia przeciwko wokalistce. Zarzuty dotyczą naruszenia prawa farmaceutycznego poprzez sugerowanie leczniczych właściwości reklamowanych suplementów diety. Przepisy jasno zakazują przypisywania takim produktom działania terapeutycznego i promowania ich jako leków.

Proces piosenkarki jednak szybko się nie rozpocznie. Jak przekazał prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, sędzia Tomasz Trębicki, 26 sierpnia 2026 roku dokumentacja została odesłana z powrotem do prokuratury.

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Informuję, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 26 sierpnia 2026 r. akt oskarżenia został zwrócony do prokuratury celem uzupełnienia braków formalnych (art. 337 k.p.k.)

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– przekazał dziennikowi „Fakt” sędzia Tomasz Trębicki.

W związku z tym termin rozpoczęcia procesu pozostaje nieznany. Śledczy muszą najpierw usunąć wykazane przez sąd błędy formalne, a następnie ponownie przesłać akt oskarżenia. Dopiero wtedy sąd podejmie kolejne kroki i ewentualnie wyznaczy datę pierwszej rozprawy.

Obecna sytuacja nie przesądza o winie wokalistki. Ostateczna decyzja w sprawie odpowiedzialności karnej Doroty R. zapadnie dopiero po przeprowadzeniu pełnego procesu sądowego.

Próbowaliśmy skontaktować się z rzecznikiem warszawskiej Prokuratury Okręgowej, a także z samą artystką i jej menadżerem, aby ustalić obecny stan postępowania. Oczekujemy na ich stanowisko w tej sprawie, o czym poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu komentarza.