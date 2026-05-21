"Królowa przetrwania". Karolina Pajączkowska dostawała pogróżki od widzów. Jej partner jest przerażony

Trzecia edycja "Królowej przetrwania" była niezwykle emocjonująca i dramogenna. Doszło do wielu konfliktów i spięć pomiędzy uczestniczkami, a niektóre z nich, jak Karolina Pajączkowska i Ilona Felicjańska, niejednokrotnie spotykały się z przykrymi komentarzami widzów i internautów. Nikt chyba jednak przypuszczał, że było aż tak źle.

Monika Jarosińska o "Królowej przetrwania": Nie tęskniłam za mężem

"Królowa przetrwania" - widzowie grozili Karolinie Pajączkowskiej. Partner dziennikarki ujawnił prawdę

W Konfrontacjach, które nagrano już w trakcie emisji "Królowej przetrwania" pojawił się gościnnie Tomasz, nowy partner Karoliny Pajączkowskiej. Dziennikarka Super Expressu wyznała, że spotykają się już od kilku miesięcy, a połączyła ich "pasja do wojska" - jej wybranek jest bowiem żołnierzem. W trakcie odcinka specjalnego Tomasz usłyszał pytanie, czy boli go wysłuchiwanie, z jakim hejtem musi mierzyć się jego ukochana. Wyznał, że tak, aczkolwiek żadne obelgi czy ataki ze strony innych uczestniczek nie są tak przerażające, jak wiadomości, które potrafili wysyłać widzowie.

Gorsze są wiadomości, które ludzie wysyłają. Życzą jej złych rzeczy, tego nie mogę zrozumieć najbardziej. Tu są jednak uczestniczki, mogą się wymieniać tymi uwagami, natomiast ludzie postronni, którzy obserwują ten program, wysyłają jej często wiadomości nawet z pogróżkami. No nie jest to miłe - powiedział.

Karolina Pajączkowska o reakcjach na jej trudne osobiste wyznanie w "Królowej przetrwania"

Na późniejszym etapie Konfrontacji poruszony został temat traum, którymi uczestniczki podzieliły się w "Królowej przetrwania". Karolina Pajączkowska opowiedziała wówczas o pełnych wsparcia i zrozumienia wiadomościach, jakie dostawała od widzek. Zrozumiała wówczas, że pomogła wielu osobom zmienić postrzeganie swej trudnej sytuacji życiowej.

Poraziła mnie skala kobiet, które napisały do mnie, że przeżyły to samo. Okazuje się, że w Polsce niestety wiele dzieci zostało skrzywionych w ten sposób. Dzisiaj wiem, że dałam ludziom taki impuls do tego, żeby zrzucili z siebie to poczucie ofiary. Bo to jest coś, co ci towarzyszy przez całe życie. Nawet jeśli jesteś wychowany, nie chcę używać słowa patologia, ale w takich warunkach skrajnie niekorzystnych, to jesteś w stanie wyjść i zupełnie odmienić swoje życie - skwitowała.

