Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazał smutne wieści. Doszły nowe, niepokojące objawy

Adrian Szymaniak walczy z glejakiem. Wystąpiły nowe objawy

Sympatycy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od wielu miesięcy bacznie obserwują trudną batalię Adriana Szymaniaka z poważnym schorzeniem. Były uczestnik show, który wspólnie z Anitą Szydłowską stworzył jedną z najsympatyczniejszych par w historii programu, systematycznie dzieli się z internautami informacjami o postępach w leczeniu glejaka IV stopnia. Właśnie przekazał kolejne, niezbyt optymistyczne wieści.

39-latek zdradził, że w ostatnich dniach wystąpiły u niego nowe dolegliwości mające związek z obrzękiem mózgu, który jest efektem przebytej radioterapii. Chociaż medycy uspokajają, że tego typu symptomy mogą utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy od zakończenia terapii, Adrian przyznaje, że ostatni czas obfituje u niego w stres. Na swoim instagramowym profilu poinformował, że zaplanowane badanie rezonansem magnetycznym nie doszło do skutku. Zespół medyczny uznał, że należy je odłożyć w czasie, aby nie obciążać dodatkowo organizmu kolejnymi porcjami kontrastu.

Pomimo zmiany w harmonogramie badań, dawny uczestnik formatu skonsultował się ze specjalistą. Podczas tej rozmowy przedyskutowano dalsze kroki w leczeniu oraz bieżący stan jego zdrowia.

Za miesiąc wykonam rezonans i wtedy będzie odpowiedni czas, aby ewentualne zmiany mogły być dobrze widoczne do rozpoznania i oceny sytuacji, natomiast dalej się utrzymuje ten obrzęk mózgu, co jest też skutkiem normalnym do pół roku od zakończonej radioterapii – przekazał Adrian na Instagramie.

Bohater "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doświadcza podwójnego widzenia

Najbardziej wstrząsający urywek jego relacji dotyczył jednak symptomów, z jakimi zetknął się pierwszy raz od momentu zdiagnozowania u niego choroby. Adrian nie ukrywał, że poczuł ogromny strach, kiedy zaczął zauważać u siebie tak niepokojące sygnały wysyłane przez własne ciało.

Pewnych objawów związanych z tą chorobą doznałem już w zeszłym tygodniu, raptem 3-4 dni temu. Nie będę ukrywał, że się troszkę wystraszyłem, ale po wczorajszej wizycie u doktora wiem, że takie efekty mogą właśnie wynikać z tego, więc mam oczywiście podtrzymany steryd, który ma wpływać na obkurczenie tego obrzęku mózgu.

39-latek wyjawił też, z jakimi konkretnie problemami musi teraz walczyć.

Zaczęło mi się pojawiać niekiedy podwójne widzenie, co było takim odczuciem, że coś się może dziać. To też może być kwestia zmęczenia, bo ostatni okres był dość aktywny pod wieloma sprawami. Pojawiające się drętwienia kończyn i to oddziałuje w moim przypadku na lewą stronę. Jednocześnie ręka i noga drętwieją w ułamek sekundy. To mija po kilku minutach. Pojawiają się też bóle głowy w płacie czołowo-skroniowym.

Sympatycy kibicują Adrianowi w zmaganiach z glejakiem

Otwarte i szczere słowa Adriana ponownie wywołały duże poruszenie wśród użytkowników sieci. Pod zamieszczoną relacją błyskawicznie zaroiło się od komentarzy niosących wsparcie i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Liczni fani "ŚOPW" podkreślają, że postawa Adriana stanowi oparcie również dla innych chorych na nowotwory oraz dla ich bliskich, którzy towarzyszą im w tej trudnej walce.

Od samego początku Adrian zaznacza, że nie ma zamiaru zatajać trudniejszych chwil podczas procesu leczenia. Mimo dojmującego wyczerpania i pojawiających się wciąż nowych kłopotów zdrowotnych, nie traci nadziei na to, że uda mu się wyzdrowieć i wciąż pamięta o swoich fanach.

