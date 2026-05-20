Nowe plenerowe studio "Pytania na śniadanie". Gwiazdy TVP zachwyciły na otwarciu

Zlokalizowana przy warszawskiej ulicy Woronicza strefa nagraniowa Telewizji Polskiej zyskała zupełnie nowe oblicze. Twórcy porannego formatu postawili na wyraźne inspiracje stylem śródziemnomorskim, instalując drewniane elementy oraz jasne meble. Całość tonie w bujnej roślinności, przez co miejsce pracy prezenterów przypomina raczej ekskluzywny włoski taras wypoczynkowy, a nie standardową halę zdjęciową.

Wydarzenie inaugurujące działalność nowej przestrzeni przyciągnęło czołowe postacie związane ze śniadaniówką. Przed obiektywami fotoreporterów zaprezentowali się między innymi Katarzyna Dowbor, Łukasz Nowicki i Agnieszka Woźniak-Starak. Na uroczystym otwarciu plenerowego planu można było dostrzec również Roberta Stockingera oraz Annę Lewandowską.

Uwagę zgromadzonych gości przykuła Ada Fijał, która zaprezentowała się w niezwykle eleganckiej, czerwonej kreacji. Aktorka zadebiutuje jako prowadząca autorski kącik zatytułowany „Moda od A do F”. Jak sama zdradziła, widzowie porannego pasma otrzymają solidną dawkę najświeższych trendów, wnikliwe omówienia ubiorów z show-biznesowych gal oraz sporo nieoczekiwanych modowych inspiracji.

Do ekipy porannego magazynu dołączyła także Kamila Boś, która na inaugurację wybrała rzucającą się w oczy kreację w grochy. Gwiazda stacji będzie gospodynią specjalnego cyklu „Szafa Kamili Boś”. W ramach tego formatu zamierza prezentować telewizyjnej publiczności kompletne propozycje ubiorów, idealnie dopasowane do najróżniejszych sytuacji życiowych.

Twarze stacji chętnie dzieliły się swoimi pozytywnymi wrażeniami na temat świeżo oddanej do użytku strefy nagraniowej. Uśmiech na twarzach zebranych wywołał swoim żartobliwym komentarzem Łukasz Nowicki, który publicznie stwierdził, że przeniesienie zdjęć na zewnątrz całkowicie transformuje zawodowy klimat panujący na planie.

„Teraz to w ogóle nie jest praca. Kiedy wychodzę do pleneru, kończę pracę, a zaczynam wakacje” – stwierdził zadowolony prezenter stacji publicznej.

Głos w sprawie scenografii zabrał również Łukasz Kadziewicz. Były siatkarz zaznaczył, że wybudowana przestrzeń wygląda fenomenalnie w rzeczywistości, a nie tylko podczas podziwiania jej za pośrednictwem telewizyjnych odbiorników.

Władze stacji poinformowały o włączeniu do ramówki zupełnie nowych cykli tematycznych. Widzowie zobaczą między innymi sprawdziany dopasowania partnerów pod okiem Kseni Ngo i Leona Myszkowskiego. Dodatkowo Aleksandra Grysz poprowadzi segment zatytułowany „Ciąża do kwadratu”, a o warstwę komediową zadba Mr Jaca ze swoimi żartobliwymi wstawkami.

Oferta programowa nadal będzie bogata w zagadnienia związane z gotowaniem, pielęgnacją roślin oraz szeroko pojętym stylem życia. Informacje meteorologiczne będą regularnie przekazywane publiczności przez Magdalenę Peckę, a w rolę pogodynek wcielą się również Aleksandra Kostka i Paulina Orłoś.

W trakcie branżowego spotkania wyjawiono, że śródziemnomorski wystrój planu zdjęciowego to celowy zabieg marketingowy. Taka estetyka stanowi bezpośrednie nawiązanie do powstającej produkcji telewizyjnej „Felicita”. Telewizja Polska zamierza wyemitować ten wyczekiwany przez widzów serial już podczas zbliżającej się jesiennej ramówki.

Bez wątpienia publiczny nadawca kładzie obecnie ogromny nacisk na swobodny, wybitnie letni nastrój swoich flagowych audycji. Obserwując entuzjazm prowadzących i przeglądając premierowe fotografie z nowo otwartego planu, można śmiało założyć, że miłośnicy formatu otrzymają w tym sezonie potężną dawkę atrakcyjnej rozrywki.

