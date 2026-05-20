Wilfredo Leon został ojcem po raz czwarty. Siatkarz pokazał urocze zdjęcie

Rodzina Wilfredo Leona i Małgorzaty Leon znowu się powiększyła

Małgorzata i Wilfredo Leonowie powitali na świecie swoje czwarte dziecko. Radosną nowiną sportowiec podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując na Instagramie zdjęcie swojej ukochanej wraz z noworodkiem. Para poznała się wiele lat temu. Małżeństwo wychowuje już trójkę starszych dzieci: urodzoną w 2017 roku Natalię, syna Christiana, który przyszedł na świat w 2019 roku, oraz córkę Selenę z 2023 roku.

Jak Wilfredo Leon poznał swoją żonę? Zaczęło się od Facebooka

Historia poznania się pary jest niezwykle interesująca. Na początku Małgorzata chciała przeprowadzić z nim jedynie wywiad jako dziennikarka, jednak z czasem ich znajomość nabrała bardziej osobistego charakteru.

– Kilka lat uczyłam się języka hiszpańskiego - opowiadała Małgorzata Leon. - Kiedy w 2010 roku Kubańczycy zaczynali wyjeżdżać na Ligę Światową i mistrzostwa świata, spostrzegli, że w moich znajomych na Facebooku byli siatkarze lub osoby z kręgu tej dyscypliny. Kolejni zawodnicy tej kadry zaczęli mnie więc dodawać mnie do znajomych. Byłam tym zdziwiona, ale doszłam do wniosku, że czemu nie? Nie było powodu, bym miała z nimi nie porozmawiać nawet bardziej od strony prywatnej – wspomina Małgorzata Leon.

W gronie zawodników, z którymi nawiązała kontakt w sieci, znalazł się również niezwykle utalentowany Kubańczyk.

– Wilfredo Leon był siatkarzem, który robił duże wrażenie. Był bardzo młody, określano go mianem "cudownego dziecka siatkówki". Z drugiej strony był totalnie niedostępny, jeśli chodzi o rozmowy. Niewielu dziennikarzy miało możliwość przeprowadzenia z nim wywiadu czy większej interakcji. Chciałam zostać osobą, która do tej rozmowy doprowadzi – opowiadała żona siatkarza.

Małgorzata Leon o znajomości z wybitnym siatkarzem

Mimo że początkowo zamierzała porozmawiać z nim wyłącznie o kwestiach zawodowych, jej plan szybko uległ zmianie.

– Przez jego kolegów z drużyny udało się do niego dotrzeć. Zaczęliśmy rozmawiać. Przyznam szczerze, że do takiego wywiadu, o którym zawsze marzyłam, nigdy nie doszło, ponieważ szybko przeszliśmy na kwestie prywatne i znajomość poszła w trochę innym kierunku niż na początku oczekiwałam – przyznała.

